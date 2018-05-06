Способы усиления сигнала сотовой связи
Эффективное и доступное усиление сотовой связи становится главной целью для многих клиентов, которым важно поддерживать достаточный уровень сигнала, в том числе, для поддержки и развития бизнеса. Поэтому компания Sotsignal.ru профессионально занимается усилением сигнала сотовой связи.
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Кроме профессионального способа увеличения уровня сигнала сотовой связи, существуют и другие способы о которых рекомендуется знать. Известно, что данная цель выполнима с помощью двух методов усиления сигнала — пассивные и активные устройства. Важно рассмотреть оба способа.
Активные способы усиления сотовой связи
Эффективный метод — использование комплекта, состоящего из трёх главных элементов:
1) Внешняя (донорной) антенны,
2) Репитер
3) Одна или несколько внутреннего типа антенн.
Активный способ усиления сигнала сотовой связи предназначен для монтажа и установки усилителя самостоятельно без помощи профессионалов и для этой цели не потребуется иметь специального навыка или иметь при себе инструмент. Всё что нужно для быстрой установки есть уже в комплекте.
Работа усилителя: внешней антенной улавливаются электромагнитного типа волны и по высокочастотному кабелю передаются они репитеру. Репитер улучшает качество сигнала и передает его по подключенной к нему дополнительно антенне. В итоге, система вещает «зону стабильного приема» на некоторой площади. В её пределах можно проводить разговоры по сотовому телефону без проблемы и пользоваться быстрым мобильным интернетом.
Усилить сигнал можно просто и эффективно — самое главное это правильно подобрать оборудование.
Пассивный метод усиления сигнала
Улучшить сигнал можно трёх популярных типов сотовой связи:
1) GSM.
2) 3G.
3) LTE.
При помощи пассивных устройств вполне возможно использовать антенны различных видов. Данное устройство при помощи кабеля подключается к почти к любому мобильному телефону. Происходит поиск электромагнитных волн и передача их телефону
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