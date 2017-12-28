Способы врезки замка в межкомнатную дверь своими руками

mavit
Автор: mavit Декабрь 28, 2017 01:59

Способы врезки замка в межкомнатную дверь своими руками

Врезка замков в межкомнатные двери — это не просто замена дверных замков с последующей установкой новых, здесь выполняется монтаж замка во внутрь межкомнатной двери с выполнением выреза щели под весь корпус.

Для выполнения этих действий существует два способа

 

  • Врезка с помощью сверла и стамесок.
  • Выполнение врезки петель и замков в межкомнатной двери (ручной фразер).

 

Если рассматривать первый способ, то важно отметить, что он является популярным из всех вариантов. Этот метод врезки замка в межкомнатную дверь считается удачным, чтобы провести такую процедуру как замена простых замков в металлической двери.

 

Сначала нужно сделать рассверливание пером (около четырнадцати миллиметров — зависит от того, насколько толстый замок) по осевой линии врезки, проведённой предварительно через центр полотна фломастером.

 

Для того, чтобы не сделать ничего лишнего, нужно на сверле сделать засечку под замок, используя изоленту или обычную малярную. Здесь нужно всё старания направить на то, чтобы не цеплять пером соседнюю щель.

 

После этого паз формируют при помощи очень плоских стамесок.  В сформированный паз вставляют замок. После чего его нужно выравнивать относительно сделанного отверстия под ручку. Его накладную, декоративную планку обводят заострённым карандашом и и делают выборку стамеской. Всё врезка по первому методу выполнена.

 

Второй способ — врезка замков ручным фрезером

Врезка замков от кражи (в межкомнатную дверь) выполняется с использованием фрезера по обычной линейке. Она идёт в комплект данного оборудования, разного размера фрезами.

 

В принципе нет ничего сложного — основной момент, к которому нужно обратит внимание, здесь заключается в том, чтобы, так называемый, ход цанги с фрезой смог обеспечить нужную глубину опускания на высоту замка.

 

Описывая более подробно самостоятельную врезку фрезером петелек, нужно отнестись, что этот процесс имеет некоторые особенности. На полотне дверцы, всё также по замку, по линии выбрать такие параметры как: плоскость, глубина и параллельная часть края. После этого нужно формировать угловой край с использованием стамески на тридцать или сорок миллиметров. Фрезеровать нужно нижнюю плоскость, а прижимать место оборудования вплотную к верхней.

 

Вот и весь принцип второго метода —врезки замка и петель в межкомнатную дверь. Теперь можно выбрать подходящий способ и начать делать такое большое дело.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 28, 2017 01:59
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