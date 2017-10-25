Стеклянный стол на кухне : как за ним ухаживать?

Сейчас большим спросом пользуются стеклянные столы. Это не удивляет. Такой предмет мебели вносит новизну в интерьер, позволяет решить различные дизайнерские задачи. Он подходит для разных современных интерьерных стилей (модерн, хай тек) Для различных стилей производятся разные модели.

Galant стеклянный стол отвечает всем требованиям современного стильного интерьера. Столешницы из стекла бывают овальной, прямоугольной, круглой формы. Стекло для изготовления столешниц изготавливается по особым новым технологиям. Этот материал очень прочный. Пробить его довольно трудно. Если каким-то образом такое и случится, стекло мелко рассыпается, кусочками стекла невозможно пораниться, они не имеют острых краёв. Красиво смотрятся столешницы как в оправе, так и без неё.

Почему стоит приобрести для кухни стеклянный стол?

Стол из стекла на кухне смотрится красиво. Он прозрачен, что придаёт интерьеру лёгкость и воздушность. Кроме того, что стол пропускает свет, он его ещё и отражает, придавая поверхности блеск. Частичное преломление света создаёт мерцание. Столы изготавливаются из стекла бесцветного и тонированного. Это расширяет возможности решения дизайнерских задумок.

Преимущества стеклянного стола на кухне:

Зрительное расширение пространства.

Не впитывает влагу.

Внутрь стекла не проникают загрязнения.

Длительный срок эксплуатации.

Высокая прочность.

Устойчивость к высоким температурам.

Экологическая безопасность (Стекло не выделяет никаких вредных веществ).

Нет необходимости в покупке скатерти, стол из стекла гораздо лучше смотрится без неё. К тому же скатерть нужно часто стирать. Приходится опасаться, что на скатерть прольётся вино, появится жирное пятно при неосторожности. От стеклянного стола отмывается всё. Его ничто не испортит.

Советы по эксплуатации стола из стекла и уходу

Под посуду рекомендуется подкладывать салфетки или специальные подложки. Протирать рекомендуется мягкой салфеткой. Мыть следует с использованием моющих жидкостей для стеклянных поверхностей. Можно применять средства, предназначенные для мытья посуды, например Fairy. Протирать насухо.