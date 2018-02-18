Светодиодные лампы и светильники. Почему стоит использовать именно такой тип ламп?

mavit
Автор: mavit Февраль 18, 2018 01:34

Светодиодные лампы и светильники. Почему стоит использовать именно такой тип ламп?

Если есть такая возможность, то стандартные лампы накаливания должны меняться на светодиодные лампы. Из-за того, что цены на электроэнергию чаще всего стремятся вверх, то проходится искать способы, как сэкономить на этих расходах.

В первую очередь нужно обратить внимание на источники освещения, которые используются в помещении. Лампы накаливания по возможности должны заменяться светодиодными – по части энергоэффективности равным им нет.

Что нужно знать о светодиодных лампах?

Приобретая светодиодные лампы в интернет магазине, важно правильно подобрать температуру – она измеряется в градусах кельвина. Обычные накаливания имеют температуру 3000 К, тогда как светодиодные могут иметь разброс от 1800 до 6600 К. Тут все зависит от того, в каком помещении будет использоваться.

  1. Для офисов лучше использовать лампы с холодным белым светом, что соответствует показателю в 5000 К.
  2. Для жилого помещения лучше использовать теплый свет, что соответствует показателю в 2000 К.
  3. Если же помещение не подходит под указанные категории, то тогда можно отталкиваться от нейтрального света — значение в 3500 К будет комфортным в большинстве случаев.

Важно уточнить, что светодиодные настольные светильники могут давать и холодное утреннее и теплое вечернее освещение. Чтобы приобретенная лампа прослужила как можно дольше, не стоит приобретать изделия от малоизвестных китайских компаний – есть шанс, что лампа выйдет из строя уже через полгода службы. Качественный стабилизатор напряжения и система охлаждения есть у ламп от известных производителей – в этом случае срок службы будет составлять три года.

Чем так хороши светодиодные лампы?

Подобные потребляют энергии в несколько раз меньше, чем накаливания, при том, что 100 ваттная лампа накаливания дает ровно столько же света, сколько и 12 ваттная светодиодная. За счет этого удается сократить расходы на электричество. Наличие пластикового корпуса у лампы позволяет использовать ее на протяжении примерно 30 тысяч часов — это тот срок, за который лампа потеряет не более трети от первоначальной яркости. Разбить же такую нельзя, соответственно, можно рассчитывать на указанный срок службы. У лампы нет экологически вредных веществ. Свечение является равномерным, без мерцаний или шумов. Количество включений никак не влияет на срок службы. Лампу можно использовать и на холоде, но при температуре не более -20 градусов.

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mavit
Автор: mavit Февраль 18, 2018 01:34
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