Съёмные зубные протезы: достоинства

mavit
Автор: mavit Июнь 1, 2018 18:14

Съёмные зубные протезы: достоинства

Востребованность съемных зубных протезов на сегодняшний день из года в год становится все более и более актуальной и популярной. Однако данный предмет восстановления утраченных зубов или не полностью утраченных, то есть съемные протезы при отсутствии зубов бывают самых разных видов.

 У каждого вида есть свои положительные качества и преимущества.

Съёмные зубные протезы бывает полными съемными. Такой вид протезов необходим тогда, когда зубы во рту полностью отсутствуют. Такие протезы еще называют «зубами на присоске». Разумеется, присосок вы там не обнаружите, однако при плотном прилегании протеза возникает отрицательное давление, которое как бы присасывает его к челюсти. Другой вид протезов частично съемные протезы. Используют такой вид в тех случаях, когда зубы во рту еще есть, но их немного.

Материал, из которого обычно изготавливаются протезы – пластмасс. Цветовая гамма такова: розовый пластмасс имитирует цвет десны и нёба, белый, соответственно, зубы. Съемные протезы иногда в конструкции используют металлические элементы, и они могут быть, как постоянными, так и временными.

К основным преимуществам съемных протезов, во-первых, можно отнести их универсальность. Во-вторых, доступность. В-третьих, съемные протезы легкие, быстро устанавливаются, и привыкание к ним не бывает долгим. В-четвертых, протезы, с эстетической точки зрения, вполне такими являются. Съемные протезы изготавливаются строго индивидуально, и при использовании съемного протеза, когда он частичный, нет вреда оставшимся здоровым зубам.

Под универсальностью протезов подразумевается то, что их можно изготовить любому человеку, нуждающиеся в этом. На это не влияет ни возраст человека, ни количество здоровых зубов. Неважно, молодой вы еще человек или уже пожилой человек преклонных лет, у вас отсутствует один зуб или их уже нет вообще, съемный протез может ставиться всем.

Еще одним преимуществом съемного протеза, если его сравнивать с несъёмным протезом, является его небольшая цена. Позволить поставить себе такой протез, может пенсионер с небольшим достатком.

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mavit
Автор: mavit Июнь 1, 2018 18:14
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