Технические характеристики квадрокоптера MJX Bugs 8

Квадрокоптеры свели с ума целый мир, поэтому не удивительно, что в производство постоянно поступают новые модели, способные впечатлить своими характеристиками и внешним видом. Чего только стоит квадрокоптер mjx bugs 8, который относится к гоночному типу.

Создавался он специально для новичков, которые только начинают осваивать пилотирование столь необычных аппаратов. В наличии имеется сразу два режима. Первый предназначен для стандартного расхода, с его помощью можно освоиться с управлением и сделать несколько пробных полётов. А вот второй, уже куда интереснее, он рассчитан на максимальный расход, который позволяет разогнать коптер до 50 км/ч, что подтверждает его принадлежность к гоночному типу, как и его диагональ в 250 миллиметров. За разгон отвечают мощные бессколекторные моторы.

Чтобы можно было наблюдать за происходящим в небе, на Bugs 8 можно установить камеру и получать трансляцию на монитор или видеоочки в режиме реального времени. Сигнал передаётся на частоте 5.8 ГГц, а его мощность составляет 500 мВт, что способно обеспечить отличную картинку на расстоянии до 500 метров.

Время полёт квадрокоптера составляет рекордные 14 минут! Добиться таких показателей смогли при помощи отличного аккумулятора на 1300 mAh, на полную зарядку которого необходимо потратить всего 2 часа. Поэтому за день, дрон может выйти в небо до нескольких раз.

Отдельного внимания заслуживает защита моторов и аккумулятора. Первая, включается сразу после того, как моторы блокируются, что позволяет избежать повреждений личного имущества. А вот аккумулятор защищён специальной планкой, предназначенной для сохранности батареи на случай неудачного пилотирования и практики.

Пульт управления был оснащён сразу несколькими полезными функциями, куда входит предупреждение о низком заряде и слабом сигнале, работает он на частоте 2.4 ГГц. Если один из показателей слабее, на пульт будет подан предупреждающий сигнал.

Bugs 8 оснащён яркой подсветкой, которая делает возможной полёты и запись видео в ночное время суток. Однако, не следует забывать, что подобная функция сокращает максимальное время нахождение в небе.