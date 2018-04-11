Технология инъекционной гидроизоляции

mavit
Автор: mavit Апрель 11, 2018 11:50

Технология инъекционной гидроизоляции

Инъекционная гидроизоляция считается одной из самых эффективных и абсолютных технологий по защите от избыточной влаги. Она является отличным долговечным способом предохранения от влаги и воды. Процесс реализации инъекционной гидроизоляции необыкновенно простой, если использовать нужное для этого спецоборудование. На сайте https://ермак-строй.рф можно получить информацию о гидроизоляции в Новосибирске.

Если представить себе суть этого процесса, то в его основе лежит технология, когда формируется мембрана в слоях насыщенного влагой грунта и строительной конструкции в виде, например, стен, фундамента или перекрытий. Эта технология в простом изложении выглядит так: в тех местах защитной конструкции, где есть элементы, которые подвергаются избыточной влаге, необходимо впрыскивать гидрофобный гель, при застывании, который заполняет собою всевозможные поры и щели в стене, а также и в земле. Мембрана эта зависит от материала, который используют при инъекции – у него различная степень жесткости. Гель инъекционная также выполняет роль каркаса, который дополнительно армирует стену, фундамент или грунт. Применение такой технологии является отличной внешней защитой от избыточной влаги и воды.

Применяя данную технологию, она обеспечивает специфические особенности и преимущества перед иными технологиями. Во-первых, такой способ экономит средства, ведь нет необходимости, например, откапывать фундамент, чтобы его гидроизолировать, во-вторых, экономится и время: инъекционную гидроизоляцию можно проводить на любом этапе строительства.

Чаще всего к инъекционной технологии прибегают тогда, когда необходимо исправлять просчеты в гидроизоляции уже построенных подвалов. Также этой технологией обеспечивают ремонтные или аварийные работы в тоннелях метрополитена, магистральной канализации, при работах на водоемах, в паркингах находящихся под землей и на других объектах. Материалы, которые применяют при этом процессе, являются различные полимерные гели, растворы на основе эпоксидной смолы, микроцементы.

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mavit
Автор: mavit Апрель 11, 2018 11:50
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