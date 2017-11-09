Тонкости организации свадьбы в шатре на природе
Организовать свадьбу в шатре на свежем воздухе – это отличный способ подчеркнуть неповторимую атмосферу вашего торжества. Такой формат пользуется все возрастающей популярностью у молодоженов.
Почему стоит провести свадьбу в шатре
Сейчас вы находитесь в поиске решений организации свадьбы своей мечты. Что выбрать: банкетный зал, речной теплоход или загородный коттедж? Есть и еще один привлекательный вариант – это аренда шатров для свадьбы на природе. Такой формат проведения торжества с каждым годом набирает все большую популярность у молодых. И это неудивительно, ведь он:
— открывает практически неограниченные возможности для организации праздника на природе;
— делает мероприятие стильным, добавляет ему свежести и оригинальности;
— создает прекрасные условия для живописных фотоснимков;
— дарит гостям комфорт и ощущение простора.
Простота конструкции позволяет устанавливать шатер для свадьбы практически в любом месте: на берегу реки или озера, в поле, у леса. Оформить пространство можно стильно и оригинально, используя различные виды декора и создав особую зону для фотосессии.
Площадь помещения для праздника варьируется в зависимости от количества гостей и сценария мероприятия. Организовать танцплощадку? Устроить шоу мыльных пузырей или салют? Нет ничего проще – на природе у вас будет полная свобода действий и простор для реализации идей.
Особенности выбора
Современные мобильные шатры идеальны для проведения свадебных торжеств. Они оперативно устанавливаются, а благодаря переносному световому, тепловому, видео- и аудио-оборудованию дарят комфорт всем участникам праздника. Окончательно определиться с выбором варианта помогут следующие пункты:
- Вместимость и форма конструкции
Для того чтобы пространство было комфортным, площадь на одного гостя должна составлять 1,5-1,8 кв.м. Добавляем к этому место для танцев, конкурсов, зоны отдыха и фотосъемки.
Форма конструкции выбирается, исходя из индивидуальных предпочтений и времени года (арочные, классические («Пагода»), двускатные, сферические). Например, классические шатры могут оснащаться тепловым оборудованием и использоваться практически круглогодично. А вот арочные конструкции хороши в теплую и ясную погоду.
- Возможность установки оборудования
Устройства для отпугивания насекомых, вентиляторы или портативные кондиционеры, газовые обогреватели – стоит помнить об особенностях времени года и возможных капризах погоды. Поэтому при выборе обязательно обговорите возможности установки нужного оборудования.
- Размещение туалетов
Одним из наиболее часто используемых вариантов является аренда биотуалетов и туалетов-кабинок. Этот важный вопрос стоит иметь в виду при заключении договора на прокат шатра.
- Организация парковочных мест
Вполне вероятно, гостям (хотя бы некоторым) придется самостоятельно добираться до места проведения мероприятия. В этом случае нелишним будет заранее позаботиться о приемлемой парковке для авторанспорта.
- Стоимость аренды
Итоговая сумма в основном складывается из площади и сложности конструкции, срока аренды, стоимости доставки, монтажа и демонтажа.
Наша компания предоставляет услуги по аренде шатров для свадебных и других важных торжеств. На сайте представлены основные доступные для заказа варианты конфигурации.
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