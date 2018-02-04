Тонкости выбора межкомнатных дверей: виды, конструкция, материалы

Выбор межкомнатной двери — один из важных и наиболее затратных этапов любого ремонта. Сначала необходимо выбрать конструкцию дверей — классические распашные модели или модные раздвижные перегородки, а может быть двери-книжки? После определиться с расцветкой , стилем и выбрать материалы. Именно от материала, заложенного в основу двери, зависит цена вопроса а так-же долговечность и эксплуатационные характеристики изделия. Какие двери лучше?

Двери из деревянного массива

Классическое и никогда не устаревающее решение имеет ряд важных приемуществ:

внешняя красота натурального дерева (это может быть дуб, ольха, бук);

экотлогичность материала;

высокая прочность;

хорошие показатели шумоизоляции.

Особенности таких дверей в том, что они могут быть использованы в основном для помещений, оформленных в классическом стиле. К минусам относится довольно большой вес, боязнь влаги и повышенная чувствительность к химическим растворам. Впрочем, массив легко реставрировать. Если дверь изготовлена из ламельного массива, то она будет отличаться большей прочностью и практичностью. Высокая цена делает такие двери скорее статусным чем практичным решением.

Шпонированная дверь: за и против

Шпонированные двери изготавливаются из соснового бруса, плиты МДФ и оклеиваются тонким срезом натурального дерева, который называется шпоном.

Достоинства таких дверей в их ценовой доступности и простоте ухода. Устанавливать их можно в помещениях, оформленных в классическом стиле или в стиле модерн.

Недостаток шпонированных изделий в их уязвимости перед острыми предметами, в том числе и перед когтями домашних животных.

Достойный внешний вид делает такие двери хорошей альтернативой дверям из массива. А небольшой вес шпонированного полотна позволяет успешно эксплуатировать дверь, как в распашном так и в раздвижном варианте.

Ламинированные двери

Технология производства ламинированных дверей и дверей, покрытых пленкой CPL, аналогична процессу изготовления шпонированных изделий. Различия заключаются в материале покрытия — вместо шпона в данном случае используются искусственные пленки, имитирующие деревянные поверхности.

От вида пленки и ее качества зависит прочность, внешний вид готового изделия и особенности ухода за дверью. Наиболее практичными и долговечными считаются пленки CPL. Чтобы они стерлись, необходимо эксплуатировать дверь также долго и интенсивно, как и изделия, покрытые ламинатом с присвоенным ему 33 классом стираемости.

Пленка CPL предотвращает появление на дверном полотне каких-либо царапин или деформаций, потертостей. Перепады влажности на такие изделия не оказывают никакого негативного воздействия. Плюсом ламинированных изделий является и простота ухода за ними.

Теперь о недостатках – не натуральность внешнего вида. Такая дверь не похожа на деревянную. Она имеет налет искусственности, хоть и изготовлена на основе соснового бруса. Именно данный фактор зачастую и останавливает покупателей при выборе ламинированных дверей, которые, по сути, являются наиболее практичным и рациональным вариантом.