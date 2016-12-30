Уже много было сказано и написано эзотерических законов, поучительных мыслей, напутствий. Ошо, Омар Хайам, другие признанные эзотерики раскрыли обществу огромное количество различных секретов об устройстве мира.

Аллан Пиз, Александр Свияш, Роберт Сигер показали миру много тонкостей из психологии. Но, кроме Вадима Зеланду никому ранее не удавалось представить новый взгляд на устройство мира. Именно этот человек представил общественности новое течение под названием Трансерфинг реальности: пространство вариантов, позволяющее взглянуть на наш мир с другой стороны. Он описал массу положительных техник мышления, направленных на достижение гармонии и выработку уникальных качеств.

Варианты реальности

В своем произведении Трансерфинг реальности: Пространство вариантов автор описывает различные теории и предположения относительно устройства мира. Его философские выражения и мысли заставляют проникнуться уникальной атмосферой и поверить в непостижимое. Впрочем, благодаря аудиокниге, представленной на нашем портале, вы сможете быстро освоить учения Зеланда и понять, что ничего непостижимого нет.

Секреты учения

Следует отметить, что это второе произведение автора Зеланда об эзотерических законах он посвящает не только своим поклонникам, но и критикам данной тематики. Он уверяет, что является лишь посредником, который выступает в роли переводчика учения. Вадим дает понять, что не является создателем уроков, а просто передает знания, которые были накоплены годами практики наших предков. Однако способ подачи действительно поражает и восхищает, ведь книга читается на одном дыхании. Еще интереснее и увлекательнее следить за развязкой аудиокниги благодаря переводу Бориса Акунина. Скачать mp3 версию произведения на нашем сайте мы предлагаем бесплатно.

Взгляд на пространство

Стоит отметить, что книга Вадима заставляет поверить в чудо. Автор уверяет, что мы способны управлять своими судьбами. Для этого лишь необходимо полюбить себя и обрести гармонию с окружающим миром. Посредством правильного отношения к действительности любой читатель должен научиться направлять свою судьбу в нужном направлении. Главное при этом не сбиться с нужного и выбранного пути. Как достичь данных результатов, выйти за грани возможного узнайте посредством нашего предложения.