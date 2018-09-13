Цена на уборку квартир

Цены на уборку квартир — гибкая политика

Нужно учитывать, что цены на уборку квартир всегда приходится рассчитывать индивидуально. Это связано с тем, что жилые помещения у клиентов всегда разной площади, также разнится количество мебели и других предметов обстановки.

Самое простое — заказать поддерживающую уборку квартиры у профессионалов. В таком случае мастерам не придется долго возиться, а клиент получает возможность сэкономить.

Главное преимущество в том, что услуги профессиональных уборщиков дадут возможность сохранить личное время. Есть множество вариантов, как его потратить с большей пользой.

Что входит в регулярный клининг жилья?

Проводить поддерживающую уборку квартир нужно минимум один раз в неделю. Если в семье есть маленькие дети, лучше чаще. В данный формат услуги входят следующие процедуры:

сбор мусора, очистка корзины и замена мусорного пакета;

устранение пыли (объекты: пол, стены, предметы интерьера, подоконники, столы, полки, тумбочки, шкафы и другая мебель, а также бытовая техника);

отчистка стеклянных поверхностей (зеркала, дверцы из стекла);

мойка полов (на данном этапе применяются современные клининговые средства, без них профессиональная уборка квартир не обходится);

мойка осветительных приборов;

клининг санузла.

При желании функционал можно существенно расширить, дополнительные опции необходимо отметить галочками при оформлении заказа на сайте или перечислить оператору, если заявка оформляется по телефону.

От количества таких опций напрямую зависят конечные цены на уборку квартир.

Выбираем дополнительные услуги

Клинговые компании в Москве могут предложить практически любую помощь по хозяйству, особенно это будет актуальным для очень занятых людей. У предпринимателей, часто нет времени даже на то, чтобы вынести мусор, что тут говорить о делах, требующих огромных усилий и личного присутствия хозяина на объекте.

У клининговой компании «Чистюля» вместе с регулярной уборкой квартиры нередко заказывают следующие опции:

стирка и глажка одежды (также сотрудники могут аккуратно сложить вещи и убрать в шкафы);

клининг хрупких люстр (чистку сложных осветительных приборов из хрусталя нужно заказывать отдельно);

химчистка ковров, мягкой мебели (для безопасной чистки, например, кожаного дивана мастерам придется вести специальные химические средства)

мойка посуды.

Генеральная уборка квартиры необходима в том случае, если в помещении не убирались очень давно (более 1-2 месяцев).

Дополнительный показатель — состояние духового шкафа и плиты в целом. Если толстенный слой горелого жира не поддается никакой бытовой химии, и вы подумываете попробовать отскрести его ножом, время пришло. Обычной «легкой» уборкой уже не обойтись, все остальные помещения, вероятно, тоже нуждаются в очень серьезном клининге. Кстати, счищать какую-либо грязь ножом нежелательно: можно необратимо повредить поверхность.