Цветовые вариации очень ценятся сегодня. Вы сможете не переживать понапрасну: на современных мероприятиях вполне хорошим тоном считаются цвета айвори, графитовый, серый, голубой. Чуть реже встречаются красивые цветные свадебные платья оттенков шоколада, глубокого синего, морской волны, алые, золотые.

В любом случае времена безупречного белого прошли, и можно под венец найти эксклюзивное платье victoriaspirina.com/platya/cvetnye-svadebnye-platya – не только определенного фасона, но и самого горячо любимого цвета.

ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ

Кроме кипенно-белого, оттенков слоновой кости, есть масса нестандартных решений. Подбирая модель, ориентируйтесь на модные тенденции, тренды в цветовом оформлении, плюс учитывайте свои давние, заветные желания. Что еще учитывают, планируя купить в Москве цветные свадебные платья? Факторов немало, среди них – цветотип невесты, образ, возраст. Однако одним из главных становится сезон:

Лето. В этот период опираются на голубые, лазоревые, изумрудные, фуксию и другие яркие сочные оттенки. Цветение и зелень – идеальные решения.

Осень. Багрянец, пышные оттенки золота, состаренной меди, оливковый, другие благородные цветовые варианты в оформлении будут дополнять такой же или комплементарный цвет платья.

Зима. Допустимы как яркие варианты (главное – выбирать максимально «чистый» цвет), так и приглушенные, например, стальной, графитовый, зимнего неба. Время предрасполагает к шику, гламуру – позволены даже ажурные черные наряды, которые были на пике моды пару лет назад.

Весна. Пробуждение природы позволяет добавить наряду сочности, утонченности. Подойдет даже салатовое платьице, нежно-голубое с ажурным воротником, рукавами. Особо уместна тонкая ручная работа – вышивка золотистыми или голубыми нитями, узоры, жемчужный декор на цветном наряде.