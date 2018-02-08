Уборка после строительных и ремонтных работ

mavit
Автор: mavit Февраль 8, 2018 18:31

Уборка после строительных и ремонтных работ

Что может звучать так же ужасно, как слово «ремонт»? Только «уборка после ремонта»! И, конечно, это большой труд, убрать пространство, в котором всё, буквально, кишит тяжелой строительной пылью на полу, стенах и потолке, грязью, присохшей к Вашему новому паркету, кусками, налипшей на свежую плитку, штукатурки, ломтями монтажной пены, торчащей изо всех щелей… 

В целом, картина ужасающая!

Так что же с этим делать? У вас есть два варианта!

Первый способ – сделать уборку самостоятельно. Но у этого варианта есть минусы! У вас может не быть под рукой нужных моющих средств или каких-либо приспособлений для уборки и вам придётся отрываться от уборки и бегать по ближайшим магазинам в поисках нужной тряпочки или порошка, при условии, что в вашем районе есть такие магазины. Ведь уборка после ремонта и строительства – очень непростая уборка, её нельзя сравнить даже с генеральной. Строительная пыль – штука коварная, если не избавиться от неё сразу, то еще несколько месяцев она будет оседать на вашей мебели и в ваших лёгких. Плюс, вы вряд ли сможете очистить всё сами так, как это сделал бы мастер по клинингу. И это не потому, что вы плохо справляетесь с уборкой, а потому, что у вас нет профессионального оборудования, которое очистит Ваш дом, не повреждая его, за считанные часы. Иногда люди даже не знают, что тот или иной прибор вообще существует в природе. И очищают такие приборы гораздо лучше и глубже, чем лучшие средства с тряпочкой.

А второй способ – можно опросить знакомых, может у кого есть в контактах хорошая проверенная компания по уборке. Тогда Ваша проблема точно решена. Обычно сотрудники таких компаний приезжают со своими средствами для уборки (жидкости, тряпочки, пылесосы, очистители и прочее) и от Вас им потребуется только не мешать. У хороших компаний есть всё для того, чтобы ваш дом стал не просто чистым, а безупречно чистым и, самое главное, безопасным для проживания людей и животных. Плюс, это очень удобно. Вы позвонили – к вам приехали – вы отдохнули – вам сделали идеальную чистоту!

Ведь вы и так за время ремонта потратили колоссальное количество нервных клеток и энергии. Теперь пришло время отдохнуть и набраться сил, так как впереди еще переезд!

Вот вы убрались, и казалось бы, что чистота не уйдет, Но даже если кажется, что на улице чисто и сухо. И если вовремя не чистить коврик, то, вскоре, вся грязь, что накопилась в нём, непременно, окажется в доме. Можно использовать не коврик, а грязезащитное покрытие. Они могут быть просто резиновыми или пластмассовыми с щетинками разной формы. И они тоже прекрасно задерживают в себе уличную грязь. И им тоже необходим должный уход. Так что заканчивать генеральную уборку еженедельно рекомендуется именно этим пунктом.

Любите свой дом, и он ответит вам уютом, теплотой и здоровой атмосферой!

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mavit
Автор: mavit Февраль 8, 2018 18:31
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