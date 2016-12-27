В какие игры можно поиграть на персональном компьютере?

В настоящее время трудно или даже невозможно найти человека, равнодушного к компьютерным играм. Одни пользователи с увлечением играют, просиживая часами напролет за компьютером, другие пытаются активизировать «тяжелую артиллерию» в виде угроз лишить абонемента в спортклуб, но так или иначе все задействованы в теме пользы компьютерных игр.

Итак, «во что» сейчас играют заядлые игроки?

Rezident Evil – консоль, популярная на рынке компьютерных игр 2016 года. Вместе с этой консолью потребители широко использовали Sega Satum, не менее привлекательную игру для детей и подростков разного возраста.

Игра lineage 2 вызывает неподдельный интерес у пользователей портала, поскольку функционал игры очень увлекателен.

The Elder Scrolls – зажигательный сюжет, позволяющие пережить волнения после первой части Doom судьбоносные события разворачиваются со стремительной скоростью, надо вовремя понять, что предпринять для стабилизации ситуации.

PES 2016 заинтересует поклонников спортивных игр. Гонка за победу в футболе выходит на новую фазу. Несмотря на то, что FIFA, несомненно, завладела контролем, PES пытается завоевать утраченные позиции.

GTA 5 создает новые задачи для пилотируемых машин, с успехом завоевавших умы молодых пилотов. Непредсказуемое зрелища и захватывающие события происходят с бешеной скоростью, в задачу пилота входит преодоление препятствий и выполнение задания.

Sid Meier s CIVILIZATION выпускает пятую серию игр, порадовав поклонников непредсказуемым поворотом событий. Если игроку известна история предыдущих серий игр, то он су довольствием погрузится в игру « с головой».

Mass Effekt 3, несмотря на захватывающий сюжет, большинство игроков разочарованы окончанием игры. Любителям натуральных фотографий, тем не менее, эта игра доставила немало приятных минут.

Far Gry Primal заинтересует любителей охоты. Наскальные рисунки подскажут вам, как вести себя с дикими животным, готовыми выйти на схватку.

Эти и многие другие игры, предназначенные для общего развития детей, поступают на прилавки магазинов с целью удовлетворить растущий спрос среди поклонников компьютерных игр. Развитие воображения, быстроты реакции, мыслительных способностей и прочие задачи решают разработчики компьютерных игр.