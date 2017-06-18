В каких общественных местах Геленджика установлены веб-камеры?

Геленджик – климатический город-курорт, расположенный на берегу Черного моря. Главным градообразующим фактором Геленджика являются разнообразные санатории и курорты, а также туристический комплекс. Санаторно-курортное объединение включает в себя почти сто предприятий, тридцать шесть кемпингов, сорок туристических объектов, около четырёх тысяч частных гостиниц и квартир для отдыхающих. Среди такого огромного количества жилья, можно выбрать себе подходящее по вкусу и финансовым возможностям.

Как и во многих современных городах, в Геленджике установлено множество веб-камер онлайн действия. В большинстве из них изображения обновляются с периодичностью в несколько секунд, а также минут и часов. Камер, которые ведут непрерывную работу не так уж и много. Однако и тех камер, которые есть вполне достаточно, чтобы иметь представление о городе-курорте, о погоде в данный момент времени, о пляжной организации. Перейдя по ссылке https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/gelendzhik/tips/3070, можно узнать, где установлены веб-камеры в Геленджике.

Так что же можно увидеть с помощью вебкамер в Геленджике? Начнём обзор с веб-камеры, которая находится в санатории «Голубая волна». С её помощью в реальном часе можно рассмотреть набережную. С помощью веб-камеры, которая установлена на «Gusto Italiano» (ресторане итальянской кузни), также можно будет увидеть часть набережной, с её магазинчиками, кафе, а также городской пляж.

Камера-онлайн на Толстом мысе ведёт съёмку ещё одной части городского пляжа. Кадры меняются по несколько раз на день. Веб-камера отеля «Сады морей», как и две предыдущие камеры, направлены на пляж. С помощью этой веб-камеры можно хорошо разглядеть водные аттракционы и морские суда в море. Веб-камера захватывает и вид на Тонкий мыс с Толстого мыса (на противоположной стороне залива).

На ЖК «Пушкин» закреплена веб-камера, которая снимает панорамный вид Толстого мыса. Через объектив камеры можно увидеть пирс и центральный пляж. Изображение этой камеры можно увеличивать.

Камеры в Геленджике установлены и у причала, у цветочных часов, у здания администрации и во многих других местах.