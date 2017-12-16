Веселые снежные забавы: как занять детей зимой

Зима для множества ребятишек — одно из любимейших времен года. Их не пугают ни снежные бури, ни трескучие морозы. Когда выпадет достаточно снега, детишки всех возрастов, вплоть до подросткового, готовы в любой свободный от детсада, школьной учебы и дополнительных занятий момент провести во дворе, с приятелями. Изобретательность мальчишек и девчонок в плане поиска вариантов веселого времяпрепровождения с использованием снега поистине неисчерпаема. Они готовы часами играть в штурм снежной крепости, которую предварительно совместными усилиями возведут. О любимой забаве — перебрасывании снежками между собою — или о создании снеговиков, каждый из которых получается неповторимым, и говорить не приходится. Множество родителей пугаются этих игр, полагая, что такой досуг чреват переохлаждением.

И детям на пользу, и родителям спокойствие

Какой же выход найдется в подобной ситуации? Совсем не пускать отпрысков во двор? Такая мера не всегда работает: она приводит только к порче отношений с подрастающим чадом. Да и нельзя не принимать в расчет те факты, что мальчикам и девочкам куда-то надо сбрасывать накапливающуюся энергию, а нахождение одетых по погоде ребят на улице, при условии, что они будут активно двигаться, еще и закалке организма способствует. Желательно избрать другой вариант снижения риска возникновения переохлаждения — например, снежкодел купить.

Это приспособление, выпускаемое известной компанией Staleks, помогает в лепке снежков почти бесконтактным способом. Юным любителям снежных забав не придется зачерпывать снег руками — для этого созданы чаши снежколепа. При сжатии ее ручек набранная снежная масса утрамбуется, образуя плотные снежки идеальной формы. Новоиспеченным владельцам этого устройства непременно придется по душе то, что лепка будет происходить быстро, а ведь скорость при «отстреле» противников первостепенна.

Чем привлекателен снежколеп

Помимо высокой функциональности, такое устройство обладает еще несколькими достоинствами. Подобные детские зимние игрушки, ассортиментный ряд которых представлен здесь, в официальном веб-магазине производителя, выполнены в нескольких вариантах расцветки, среди которых каждый ребенок отыщет подходящий. Приспособление имеет современный, немного футуристичный вид, стильный дизайн, что обязательно понравится требовательным подросткам.

Родителям, приобретшим своим чадам такой подарок, не придется переживать, что он быстро сломается, и затраты окажутся напрасными. Снежколепы изготавливаются из прочных, надежных материалов, способных выдержать не один сезон активной эксплуатации. Подбирать изделие стоит с учетом возраста отпрыска: дошкольникам нужно приспособление меньшего размера, а старшеклассникам или взрослым — побольше.