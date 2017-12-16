Веселые снежные забавы: как занять детей зимой

mavit
Автор: mavit Декабрь 16, 2017 02:58

Веселые снежные забавы: как занять детей зимой

Зима для множества ребятишек — одно из любимейших времен года. Их не пугают ни снежные бури, ни трескучие морозы. Когда выпадет достаточно снега, детишки всех возрастов, вплоть до подросткового, готовы в любой свободный от детсада, школьной учебы и дополнительных занятий момент провести во дворе, с приятелями. Изобретательность мальчишек и девчонок в плане поиска вариантов веселого времяпрепровождения с использованием снега поистине неисчерпаема. Они готовы часами играть в штурм снежной крепости, которую предварительно совместными усилиями возведут. О любимой забаве — перебрасывании снежками между собою — или о создании снеговиков, каждый из которых получается неповторимым, и говорить не приходится. Множество родителей пугаются этих игр, полагая, что такой досуг чреват переохлаждением.

И детям на пользу, и родителям спокойствие

Какой же выход найдется в подобной ситуации? Совсем не пускать отпрысков во двор? Такая мера не всегда работает: она приводит только к порче отношений с подрастающим чадом. Да и нельзя не принимать в расчет те факты, что мальчикам и девочкам куда-то надо сбрасывать накапливающуюся энергию, а нахождение одетых по погоде ребят на улице, при условии, что они будут активно двигаться, еще и закалке организма способствует. Желательно избрать другой вариант снижения риска возникновения переохлаждения — например, снежкодел купить.

Это приспособление, выпускаемое известной компанией Staleks, помогает в лепке снежков почти бесконтактным способом. Юным любителям снежных забав не придется зачерпывать снег руками — для этого созданы чаши снежколепа. При сжатии ее ручек набранная снежная масса утрамбуется, образуя плотные снежки идеальной формы. Новоиспеченным владельцам этого устройства непременно придется по душе то, что лепка будет происходить быстро, а ведь скорость при «отстреле» противников первостепенна.

Чем привлекателен снежколеп

Помимо высокой функциональности, такое устройство обладает еще несколькими достоинствами. Подобные детские зимние игрушки, ассортиментный ряд которых представлен здесь, в официальном веб-магазине производителя, выполнены в нескольких вариантах расцветки, среди которых каждый ребенок отыщет подходящий. Приспособление имеет современный, немного футуристичный вид, стильный дизайн, что обязательно понравится требовательным подросткам.

Родителям, приобретшим своим чадам такой подарок, не придется переживать, что он быстро сломается, и затраты окажутся напрасными. Снежколепы изготавливаются из прочных, надежных материалов, способных выдержать не один сезон активной эксплуатации. Подбирать изделие стоит с учетом возраста отпрыска: дошкольникам нужно приспособление меньшего размера, а старшеклассникам или взрослым — побольше.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Декабрь 16, 2017 02:58
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии