Виды акустических систем

mavit
Автор: mavit Май 10, 2017 02:42

Виды акустических систем

Акустические системы всегда будут пользоваться спросом, так как они позволяют легко воспроизводить ту музыку, которую желает услышать человек. Сейчас таких воспроизводящих музыку колонок огромный выбор, поэтому человеку порой бывает довольно сложно определиться с тем, какой тип выбрать. Но, перейдя по ссылке http://usilok.com.ua/ можно более подробно узнать о различных акустических систем. В зависимости от его назначения, свойств и функциональности все такие звуковые колонки можно разделить на несколько больших групп. Первая группа выделяется от остальных акустических систем тем, что в нее собраны те колонки, которые разделяются по их размеру, а также еще и по принципу установки. На сегодняшний день их классификация такова: потолочные и напольные. Самые крупные и габаритные звуковые колонки устанавливаются на пол, а те, которые меньше и легче, подвешиваются. Вторая классификация включает в себя деление на основе воспроизводимости. Бывают звучание одной полосы и более. Самое большое количество – это семь звуковых полосок. Третье деление, в основе которого лежит применение динамиков, бывают традиционные динамические, планарные, электростатические и другие типы. Следующая классификация акустических систем строится на основе направления излучения. Это такие типы звуковых колонок как биполярные и контропетурные. Есть деление акустических систем, в основу которого входит его частотное оформление. Например, такими видами будут корпус открытый и закрытый, или же панель-резонатор, а также изобарическое и соответствующий акустический лабиринт.
Есть еще такая классификация акустических систем, когда колонки имеют оформление рупора. Усилитель также играют немаловажную роль, так как в зависимости от того, какой роль он выполняет, есть такие колонки активные и пассивные. И таких классификационных групп у акустических систем может быть огромнейшее множество. Самым распространенным видом таких колонок в последнее время стали пассивные акустические системы, которые имеют в своем составе корпус, динамики и разделительный фильтр. Этот фильтр и позволяет подключаться к усилителю.

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mavit
Автор: mavit Май 10, 2017 02:42
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