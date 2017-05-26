Виды и особенности перегородок для туалета

Для разделения санитарных приборов в местах общего пользования применяются современные конструкции – перегородки для туалетов. Компания ООО «ТК Велес» производит сантехперегородки различного назначения по типовым размерам и по индивидуальным заказам.

Виды туалетных перегородок

Изделия производятся по стандартным размерам, которые ограничивают пространство, удобное для пользования унитазом. Типовые габариты кабины для взрослого человека:

высота ограждающих элементов – 2000 мм;

расстояние между боковыми щитами – 900 мм;

ширина двери – 600 мм;

высота стандартных ножек – 150 мм, в некоторых моделях используются регулируемые опоры.

Производятся изделия специально для детского использования. Высота панелей здесь – 1200 мм, для того, чтобы ребенок был под контролем взрослого человека. Другие габаритные размеры так же соответствуют детским параметрам. Цвет перегородок – по выбору заказчика.

В отличие от стандартных дверей, вход в детскую кабинку оснащается заверткой без фиксатора. Такое решение обусловлено мерами безопасности.

Панели для туалетов производятся из ЛДСП и разных видов пластика. Многослойный Hpl пластик хорошо зарекомендовал себя в изделиях для оборудования санузлов. CDF пластик швейцарского производства – новый продукт на российском рынке. Обладает следующими характеристиками:

водонепроницаем;

устойчив к царапинам и другим видам механического повреждения;

огнеупорен, качество очень важное для мест общественного посещения.

Особенности сантехперегородок для туалета

Санперегородки – это модульные конструкции, поставляемые в полной комплектации с запорной фурнитурой и крепежными элементами. Помещение санузла оборудуется системой туалетных кабин быстро, без отходов от монтажных работ.

Ограждающие элементы устанавливаются и вдоль стен, и в других частях помещения. Конструкциями эффективно заполняются пространства любых габаритов. Предлагаемые цвета продукции массового изготовления:

серый;

белый;

бежевый.

Оттенки хорошо сочетаются с отделочными покрытиями мест общего пользования. По желанию заказчика возможно применение материала для изготовления в другой цветовой палитре.

Обязательная деталь дверного полотна – запорное устройство. Элемент устанавливается на каждую туалетную дверь независимо от материала изготовления и толщины створки. Небольшая деталь обеспечивает комфортное пребывание в приватном месте.

Большинство моделей перегородок производится в каркасном исполнении. Рама, изготовленная из алюминиевого П-образного профиля, заполняется листом ЛДСП или пластика.

Пластиковые полотна – это самонесущие конструкции, могут сохранять устойчивость и геометрию без обрамления металлом. Это свойство используется в бескаркасных моделях. Внешний вид таких панелей отличается особой элегантностью.

Места установки сантехперегородок для туалета

Все современные сооружения общественного назначения обязательно оснащаются санузлами. В старых зданиях, которые не были оборудованы туалетными комнатами, во время капитального ремонта или реконструкции, выделяются помещения для мест общественного пользования. Сборка туалетных кабин при помощи перегородок – самый эффективных способ обустроить пространство на сегодняшний день.

Потребителю достаточно выбрать модель изделия, соответствующую отделке помещения для оформления санузла:

вокзала или аэропорта;

торгово-развлекательного центра или спортивного сооружения;

образовательного или здравоохранительного учреждения;

театра или ресторана.