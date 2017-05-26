Виды и особенности перегородок для туалета
Для разделения санитарных приборов в местах общего пользования применяются современные конструкции – перегородки для туалетов. Компания ООО «ТК Велес» производит сантехперегородки различного назначения по типовым размерам и по индивидуальным заказам.
Виды туалетных перегородок
Изделия производятся по стандартным размерам, которые ограничивают пространство, удобное для пользования унитазом. Типовые габариты кабины для взрослого человека:
- высота ограждающих элементов – 2000 мм;
- расстояние между боковыми щитами – 900 мм;
- ширина двери – 600 мм;
- высота стандартных ножек – 150 мм, в некоторых моделях используются регулируемые опоры.
Производятся изделия специально для детского использования. Высота панелей здесь – 1200 мм, для того, чтобы ребенок был под контролем взрослого человека. Другие габаритные размеры так же соответствуют детским параметрам. Цвет перегородок – по выбору заказчика.
В отличие от стандартных дверей, вход в детскую кабинку оснащается заверткой без фиксатора. Такое решение обусловлено мерами безопасности.
Панели для туалетов производятся из ЛДСП и разных видов пластика. Многослойный Hpl пластик хорошо зарекомендовал себя в изделиях для оборудования санузлов. CDF пластик швейцарского производства – новый продукт на российском рынке. Обладает следующими характеристиками:
- водонепроницаем;
- устойчив к царапинам и другим видам механического повреждения;
- огнеупорен, качество очень важное для мест общественного посещения.
Особенности сантехперегородок для туалета
Санперегородки – это модульные конструкции, поставляемые в полной комплектации с запорной фурнитурой и крепежными элементами. Помещение санузла оборудуется системой туалетных кабин быстро, без отходов от монтажных работ.
Ограждающие элементы устанавливаются и вдоль стен, и в других частях помещения. Конструкциями эффективно заполняются пространства любых габаритов. Предлагаемые цвета продукции массового изготовления:
- серый;
- белый;
- бежевый.
Оттенки хорошо сочетаются с отделочными покрытиями мест общего пользования. По желанию заказчика возможно применение материала для изготовления в другой цветовой палитре.
Обязательная деталь дверного полотна – запорное устройство. Элемент устанавливается на каждую туалетную дверь независимо от материала изготовления и толщины створки. Небольшая деталь обеспечивает комфортное пребывание в приватном месте.
Большинство моделей перегородок производится в каркасном исполнении. Рама, изготовленная из алюминиевого П-образного профиля, заполняется листом ЛДСП или пластика.
Пластиковые полотна – это самонесущие конструкции, могут сохранять устойчивость и геометрию без обрамления металлом. Это свойство используется в бескаркасных моделях. Внешний вид таких панелей отличается особой элегантностью.
Места установки сантехперегородок для туалета
Все современные сооружения общественного назначения обязательно оснащаются санузлами. В старых зданиях, которые не были оборудованы туалетными комнатами, во время капитального ремонта или реконструкции, выделяются помещения для мест общественного пользования. Сборка туалетных кабин при помощи перегородок – самый эффективных способ обустроить пространство на сегодняшний день.
Потребителю достаточно выбрать модель изделия, соответствующую отделке помещения для оформления санузла:
- вокзала или аэропорта;
- торгово-развлекательного центра или спортивного сооружения;
- образовательного или здравоохранительного учреждения;
- театра или ресторана.
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