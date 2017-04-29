Виды мужского нижнего белья

mavit
Автор: mavit Апрель 29, 2017 17:59

Виды мужского нижнего белья

Ещё совсем недавно только женщины могли похвастаться и гордиться невероятным разнообразием нижнего белья. Но оказывается, есть люди, и их не мало, которые просто не в курсе, что существуют множество различных видом мужских трусов. Чтобы не запутаться в процессе выбора, и какие именно надо купить мужские трусы, попробуем разобраться и сориентироваться в популярных видах белья для мужчин. А их количество многообразно.Брифы — это мужские трусы – плавки, в классическом исполнении. Наверное, они есть в гардеробе многих мужчин. Однако брифы не все одинаковые. Отличия — в крое, в высоте посадки, в деталях кроя, в дизайне

Боксеры — их ещё называют «семейными трусами» или шортами. У них свободный крой, и они не сдавливают мужское достоинство. Бывают стандартные и удлиненные. Бывают спортивные боксеры.

Боксеры-брифы – мужские трусы облегающие. Это и не плавки и не боксеры – среднее между тем и другим.

Хипсы – укороченные боксеры. По фасону – это брифы, но более короткие. Хипсы называют универсальными мужскими трусами, подходящие для мужчин любого роста.

Джоки – или джоксы. Ещё их называют джокстрапами, джокстрыпы, атлетические суппорты. Если смотреть на них спереди, они напоминают плавки. Но вот сзади они открытые. Почти открытые.

Бикини. Это тоже разновидность плавок. Резинка на поясе у них узкая. Удобные для загорания на пляже.

Стринги – миниатюрные мужские трусы так называемый «подвид бикини». Ягодицы в этих трусах остаются совершенно открытыми. Спереди – лишь полоска ткани, которая соединяется с поясом.

Слипы — как и предыдущие виды, довольно-таки популярные у мужчин. Сзади они закрыты, ягодицы закрываются полностью. Зато спереди все открыто. Слипы предполагаются для каждодневной носки.

Танга — это белье схоже на слипы, а вот пояс не такой – у них широкая резинка. А вот по бокам у танга нет ничего.

Шорты-стринги. Передняя часть, как и на боксере. Сзади шорты превращаются в стринги.

Оpen – одни из самых популярных в этом классе. Они почти полностью открыты. Только спереди ткань в виде мешочка.

Дайтерс – если сравнивать с боксерами, то они похожи, но с кармашком для полового члена, а также и для мошонки.

Вот такие они – современные мужские трусы!

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mavit
Автор: mavit Апрель 29, 2017 17:59
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