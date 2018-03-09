Виды наполнителей для диванов

Все прекрасно знают, что от наполнения дивана зависит не только насколько хорошо на нём можно выспаться, но и какие он будет иметь эксплуатационные свойства. Именно последние характеристики очень важны, так как влияют на качество и долговечность.

На сайте kosair.com.ua можно получить информацию о наполнителях для диванов и выбрать наиболее понравившийся вариант.

Поролон.

Под это понятие можно отнести достаточное количество материалов, изготовленный с использованием одной технологии, но имеющих различную плотность. При этом у каждого вида свое предназначение.

Бренд «Kosair» имеет высокую плотность характерную для частей мебели , которые постоянно находятся под механическим воздействием – сиденья, матрасы. Только не спутайте плотность поролона и его высоту – это вещи несопоставимые. У высокого поролона низкая плотность, что очень быстро проявляется при начале интенсивного использования. При этом тонкий слой плотного поролона в этих же условиях продержится намного дольше. Следует знать, что плотность поролона возрастает одновременно с его стоимостью. Это абсолютно безвредный материал, не собирает пыль, гипоаллергенен, на его поверхности не развивается плесень.

Пружинные блоки для дивана

Данные блоки производят из стальной проволоки, их делят на зависимые и независимые. К первому варианту все привыкли с детства и он очень доступен по цене. В блоке пружины несколько витков, все пружины связаны в ряды и зависимы. Поэтому при прилаживании в одном месте происходит деформация всей поверхности. Естественно никакого ортопедического эффекта не наблюдается. На их фоне независимые пружинные блоки являются совершенной противоположностью.

Тут каждая пружина расположена в индивидуальном чехле и у неё нет контакта с соседними. Пружины меньшего размера, имеют более крутую скрутку, и их количество в разы превосходит первый вариант. Благодаря таким свойствам спальное место имеет большую эластичность, отсутствует скрип, эффект волны. Такая поверхность обладает ортопедическим эффектом, что положительно сказывается на позвоночнике.

Синтетические нетканые материалы.

Если внимательно рассмотреть бренд «Kosair», то можно увидеть обилие всевозможных материалов диванного наполнителя, поэтому любой клиент сможет найти нужный вариант под свой позвоночник. Времена натуральных материалов прошли и им на замену пришли синтетические заменители, обладающие целым комплексом преимуществ – не токсичны, прослужат длительное время, не горят, способны принять любую форму, удерживают тепло и не накапливают вредное статическое электричество.

Латекс – натуральный наполнитель.

Это наиболее дорогой из всех вариантов, что обусловлено его производством. Такой материал можно эксплуатировать несколько десятилетий, и он не потеряет своих свойств.