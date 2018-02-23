Виды напольных покрытий

mavit
Автор: mavit Февраль 23, 2018 09:50

Виды напольных покрытий

На сегодняшний день существует множество разновидностей напольных покрытий. Это и ламинат, и линолеум, а также деревянные и ковролиновые полы, паркет, керамическая плитка/керамогранит и множество других. Огромный выбор напольных покрытий позволяет выбрать тот вариант, который подходит вам больше всего – на сайте https://www.berezastroika.ru/ можно получить информацию об интернет-магазине строительных материалов «БерезаСтройка».

 В данной статье предлагаем вам ознакомиться с самыми востребованными разновидностями напольных покрытий.
Ламинат – достаточно популярный материал, который отличается, по сравнению с паркетом, повышенной выносливостью. Монтируется просто. Стоит недорого, выпускается в нескольких расцветках.
Линолеум является материалом полимерным – выпускается в рулонах. Достаточно экономичный материал, которым можно выстилать кухни, балконы, коридоры. Монтаж несложный. Расцветка и рисунки могут быть представлены в разных вариантах. Данный материал отличается простотой в уходе и устойчивостью к износу.
Керамическая плитка в основном используется в помещениях с повышенной влажностью (в бассейне, в ванной комнате, кухне и т. д.). Уход за ней несложный. А монтажные работы следует поручить специалистам.
В компании «БерёзаСтройка», расположенной по адресу: Свердловская область г. Березовский, тел. 8 (343) 302 07 23, можно обнаружить еще один вид покрытия – так называемый щетинистый. Он монтируется, как на пороге у входа в здание, так и внутри него. Данное покрытие отличается повышенной эффективностью, так как отлично удаляет грязь, попадающую с улицы вместе с заходящим в помещение человеком.
В отличие от предыдущих напольных покрытий паркет относится к престижным материалам. Он состоит из достаточно крупного размера досок, созданных из различных пород дерева, которые садятся на клей и покрываются лаком. Следует помнить о том, что данный вид покрытия боится влаги и не устойчив к износу, поэтому на него обычно кладут паласы и ковровые дорожки.
Помимо вышеперечисленных напольных покрытий существует множество других – выбор, как всегда, за Вами!

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mavit
Автор: mavit Февраль 23, 2018 09:50
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