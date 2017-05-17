Виды пеленок для мамы и малыша

Появление в семье малыша – это замечательное и прекрасное событие, которое требует больших денежных затрат, так как для ребенка необходимо приобрести все необходимое, начиная от коляски и, конечно же, пеленки. Кстати, перейдя по ссылке http://pora-v-roddom.ru/products/odnorazovye-pelenki-dlya-mamy можно подобрать пеленки для мамы. И если коляску можно купить со временем, то пеленки необходимы сразу и немедленно. Стоит понимать, что размеры пеленки очень важны, так как они влияют на то, как долго вы сможете ими воспользоваться, ведь ребенок будет расти, а если пеленка небольшого размера, то он в скором времени просто из нее вырастет. Пеленки всегда необходимы малышу, так как они позволяет сохранять тепло маленького тела. После того как ребенка запеленают, он будет намного лучше спать, так как его ручки и ножки будут прижаты к телу, и он не будет во сне сам себя пугать, махая ими. Первые два месяца пеленки необходимы малышу, чтобы осознать ту жизнь и ту среду, в которой он оказался. Пеленка дарит ему чувство как бы снова оказаться в животе у своей мамы, и это придает ему спокойствие. Только запеленатый ребенок может в первые два месяца расслабиться, а в остальное время он будет плакать и со страхом смотреть по сторонам. Пеленки в первый год жизни ребенка используются везде и повсюду. Так, их желательно стелить в кроватку, где спит малыш, в прогулочную коляску и даже на пеленальный столик. После еды, правильно свернув пеленку, ее можно подложить для того, чтобы ребенок смог срыгнуть. Не обойдется и первое купание без пеленки, которую нужно положить на дно ванночки. А остальные водные процедуры пеленку можно использовать для того, чтобы прикрывать ножки малышу. Именно теплой и сухой пеленкой желательно обтереть маленькое тело ребенка.

В настоящее время в магазинах предлагается большой и разнообразный выбор пеленок. Поэтому каждой маме стоит определиться с тем, какой вид пеленки ей необходим. Так, такой тип пеленки, как тонкая ситцевая обязательно должна быть в гардеробе малыша, особенно в теплое время года. Существуют пеленки на липучках, а также трикотажные или из байки, которые будут идеальны в холодное время года. Кроме того, все аптеки предлагают приобрести и одноразовые пеленки, которые хорошо подходят для прогулок. Непромокаемые пеленки позволят использовать их несколько раз.

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