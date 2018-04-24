Виды постельного белья

Так устроена человеческая природа, что значительную часть жизни мы проводим во сне. Чем сон крепче, тем комфортнее и удобнее постель, тем лучше наше здоровье. В этом процессе важно всё: и кровать, на которой мы спим, и ее расположение относительно частей света, важен какой на кровати матрац, какое одеяло и подушка, и, конечно же, какое пастельное бельё.

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Виды пастельного белья многообразны, и зависит их качество от того, из какого материала, из какой ткани оно создано. Разумеется, лучшим видом ткани для постельного белья является ее натуральное происхождение. Однако сегодня есть масса и новых видов тканей, изготовленных из искусственных материалов. Кроме этого, синтетические искусственные ткани для постельного белья научились смешивать в одно целое. У каждого вида ткани свои отличительные свойства.

Виды тканей для постельного белья

Сразу можно рассказать об экзотической ткани, сырьем для которой является бамбук. Ткань из этой древесной травы, тем не менее, очень мягок и нежен. Кроме этого, эта ткань еще и очень прочная.

Ткань фланель для постельного белья отличается теплотой и мягкостью. Лучше всего белье из этой ткани подходит для холодных сезонов.

Белье из жаккарда обладает красивым рисунком. Эта ткань смешанная, прочная и долговечная, она не электризуется.

Ткань поликоттон – этот еще одна разновидность смешенной ткани, где есть нити из хлопка и синтетики. Обладает хорошей износостойкостью. У поликоттона отличные гигиенические свойства.

Батист также используют при изготовлении постельного белья. Эта ткань обладает гипоаллергенными и гигроскопичными свойствами.

Лен и бязь считаются самыми популярными при изготовлении постельного белья. Лен в отличие от плотной бязи, ткань тонкая, но при этом очень мягкая и обладает природной нежностью. Бязь – эта ткань очень плотная, а потому долговечная с отличными гигиеническими свойствами.

Кроме вышеперечисленных видов тканей для постельного белья, используют и такие еще ткани: креп и шёлк, вискозу и микрофибру, сатин и ситец.