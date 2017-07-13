Виды потолочных люстр

Наиболее практичными и достаточно привычными для нас продолжают оставаться люстры. Они являются отличными источниками освещения и присутствуют практически в каждом доме. Крепятся люстры по-разному. В связи с этим они бывают крючковыми (подвесными) и потолочными. Рассмотрим характеристики и тех, и других, но более подробно остановимся на потолочных.

Крючковая имеет массивный подвес, из-за чего расположение светильника на потолке имеет свои особенности: светильник находится от поверхности потолка на определенном расстоянии. Если объем комнаты невелик, то такая люстра будет в пространстве занимать слишком много места. Люстру подвешивают на крюк, который встраивается в бетонную потолочную плиту. Такие люстры хороши для помещений, у которых имеются высокие потолки. Предназначаются для освещения достаточно просторных помещений.

Потолочные люстры менее громоздки, так как прикрепляются напрямую к потолку посредством вмонтированной в него планки/платформы. Обычно являются небольшими по размеру и имеют несколько плафонов. Плафоны, в свою очередь, могут иметь ориентацию в различных направлениях — вверх-вниз-в стороны. С их помощью создается уютное освещение пространства, особенно в небольших комнатах. Светильники потолочные являются одним из видов подобных люстр. Стеклянные или пластиковые плафоны разнообразных форм — в виде геометрических фигур (шар, куб, параллелепипед и другие). Такого рода светильники отлично смотрятся в прихожих, ванных комнат и детских: равномерное распределение света по всему пространству комнаты создает комфортную обстановку. Закрытая лампочка защищает светильник от воздействия на него влаги. Однако нужно учесть то, что для смены лампочки нужно будет снять плафон, расположенный близко к потолку.

Разнообразие потолочных люстр позволяет выбрать ту, которая больше всего подходит к интерьеру комнаты. Восточный стиль люстр и стиль эко, а также хай-тек и ар-деко, с флористической тематикой и разнообразные абажурные светильники, со вкусом подобранные, несомненно, украсят вашу комнату. Наиболее популярными остаются люстры классические, исполненные в традиционном дизайне. Плавность очертаний и изящество исполнения создадут прекрасную обстановку. Они чаще созданы из стеклянных, тканевых, металлических элементов. Встречаются абсолютно неповторимые варианты хрустальных люстр. А светильники в стиле модерн (или современном) выполняются из металлических, стеклянных, пластиковых, кожаных, зеркальных материалов. Многообразие форм плафонов также дает возможность воплотить в жизнь самые оригинальные идеи и создать неповторимый интерьер.

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