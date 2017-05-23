Виды проекторов

Проекторы – это оптические приборы, позволяющие передавать изображение на удаленный экран. Используются в разнообразных целях. Производители этих устройств выпускают различные по видам и типам проекторы. Они отличаются друг от друга способом применения, технологическими особенностями и другими величинами. Перейдя по ссылке http://arenda-zvuka-spb.ru/projectors.html можно взять в аренду проектор. А в данной статье мы расскажем о видах проекторов.

Исходя из технологических особенностей, проекторы бывают:

LCD-устройства – популярные модели с матрицей из кристаллов разного цвета (зеленого, красного, синего) – с жидкокристаллической. Луч света, который проходит через эти кристаллы, становится окрашенным в один из этих цветов. С помощью электрического сигнала кристалл поворачивается, оказывая световому лучу препятствие. В следствие открытия и закрытия кристаллов в матрице образуется цветная картинка, которая выводится на экран. Кристалл прозрачен и в закрытом состоянии: не может создавать всецело черное изображение, что не лучшим образом воздействует на контрастность. С подобными проекторами целесообразно использовать экраны, способные делать контрастность изображения лучше. При использовании 3LCD проекторов качество цвета улучшается (свет одновременно проходит через три матрицы различных цветов). Сегодня все чаще используются именно такого типа проекторы.

DLP модели – технологически отличаются от предыдущих тем, что микрозеркала, лежащие в их основе, имеют способность поворачиваться с помощью регулирования микропроцессора. При каждом повороте зеркала происходит фиксация луча света на экране. Луч проходит через цветной фильтр, и получается цветное изображение. Преимущество этой технологии — отличная контрастность изображения и абсолютный уровень его детализации. Такие устройства при использовании обладают повышенной надежностью.

LCoS модели – новейшие образцы, которые включает в себя особенности и 3LCD, и DLP устройств. В них луч света отражается от матрицы, жидкокристаллической в своей основе. С их помощью получаются наиболее четкие и контрастные проекции — без специфической сетки.

CRT устройства – имеют достаточно высокий срок использования. Качество изображения превосходное. Трубка в основе – катодно-анодная. Единственная сложность возникает при монтаже.

Широко применяются дома и в офисе.

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