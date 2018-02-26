Виды свадебных платьев

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Неожиданные предложения для красивой невесты

Выбрать свадебное платье а силуэт в салоне wed.ua не сложно. Учитывают личные предпочтения, тип фигуры, чтобы женщина смогла купить платье своей мечты. Здесь большой выбор коротких моделей, платье в пол. Есть светлые и пастельные оттенки, яркие варианты для тематических свадеб.

Купить красивое брендовое свадебное платье в Киеве в салоне the WEDDING shop можно по выгодной цене. В магазине представлены:

1. Пышные бальные модели, позволяющие каждой девушке стать настоящей принцессой. Они подходят женщинам с любым типом фигуры, поэтому сделают их красивыми. Платье скроет широкие бедра и подчеркнет грудь. К нему подбирают пояс-ленту, длинные перчатки и объемные украшения.

2. Платье А-силуэта сделают романтичный силуэт. Отличается облегающим лифом, юбкой, плавно спускающейся и расширяющейся вниз. Талия регулируется, что позволит корректировать недостатки. Девушки с длинными ногами могут подобрать платье длиной до колен. Оно подчеркнет изгибы тела и придаст некую откровенность.

3. Платье «Годе» отличается плотным облеганием в районе бедер и последующим клешем к низу. Подходит девушкам с исключительной фигурой, так как прорисовывается каждый изгиб.

4. Платье «Ампир» — нежное, с завышенной талией и струящимся низом. Оно сделает образ легким и свободным. Отлично скрывает широкие бедра, подчеркивает бюст. Его выбирают те, кто готовится стать мамой.

5. Платье «Футляр» делает акцент одновременно на груди, талии и бедрах. Его часто выбирают стройные девушки с приятными формами. При невысоком росте можно провести корректировку, зрительно вытянув силуэт.

Страницы каталога приглашают ознакомиться с современными красивыми изделиями с необычной расцветкой и декором. Каждая женщина найдет свой вариант свадебного платья, чтобы почувствовать себя королевой.