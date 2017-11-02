Виды верхней детской одежды

Любая мама знает, что бывает сложно подобрать одежду ребёнку. Этот выбор зависит не только от возраста ребёнка, но и от пола, времени года и погодных условий за окном. С наступлением холодов приходит время задуматься о покупке верхней детской одежды, перейдя по ссылке http://kanza.ru/verkhnyaya-detskaya-odezhda/kombinezoni/ можно подобрать детский комбинезон.

Главный показатель качества такой одежды – тепло и легкий вес, ведь ребёнку должно быть в первую очередь удобно и комфортно, даже в зимнем костюме или комбинезоне.

Критерии при выборе верхней одежды ребёнку:

Натуральные материалы, которые позволяют воздуху циркулировать без потери тепла. Однако, детям с аллергией не подойдёт внутренний натуральный материал, например, овчина, поэтому всегда ориентируйтесь на индивидуальные особенности вашего ребёнка.

Удобство в эксплуатации, чтобы ничего не мешало во время активных прогулок.

Вариантов верхней одежды много, которые зависят от возраста ребёнка, от предпочтений родителей.

Виды одежды:

Конверт

Этот вариант подойдёт для малышей, достаточно просто положить в него и к прогулке он готов. Конверты бывают разной теплоты, самые тёплые на овчине.

Комбинезон — трансформер

Комбинезон, трансформируемый в мешок и в комбинезон с ножками, которые можно расстегнуть и надеть обувь, а так же ножки можно спрятать. Самый удобный вариант – с двумя молниями. В комплект, как правило, входят пинетки и варежки.

Комбинезон

Комбинезон 3 в 1

Очень экономный выбор, которого хватит не на один сезон. Конверт преобразуется как в мешок для новорождённого, так и в куртку с полукомбинезоном.

Костюм (куртка и полукомбинезон)

Для деток постарше. Лучше отдавать предпочтение полукомбинезонам с резинкой внизу штанин и силиконовыми штрипками, благодаря чему низ не будет подниматься.

Костюм (куртка и брюки)

Вариант для самых больших детей, в уходе он практичнее, так как его проще стирать. Следите, чтобы длина куртки не была выше середины бедра и внизу обязательно была кулиска.

Несомненно важно чтобы одежда была не только удобной и практичной, но и была красивой. Главное, чтобы выбранный вами костюм нравился вашему ребёнку, чтобы он с удовольствием его надевал