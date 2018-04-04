Виды вешалок для одежды

Вешалки, предназначенные для одежды, бывают разных видов и решают задачи, связанные с содержанием предметов гардероба в полном порядке. Это плечики и напольные, а также настенные и подвесные варианты, вешалки-трансформеры и выполняющие функции вешалок манекены. Разнообразие вешалок связано с тем, что в шкаф может поместиться не вся одежда. А некоторые предметы гардероба и вовсе в шкафу храниться не могут. Например, мокрой шляпе, дамской сумочке или же пальто/плащу не место в шкафу. Их лучше разместить отдельно на открытой вешалке – перейдя по ссылке http://www.litstile-yug.ru/index.php?ht=23, можно подобрать вешалки в интернет-магазине в Краснодаре. Рассмотрим наиболее популярные разновидности вешалок.

Вешалки напольные – наиболее функциональная вещь. Какие-то модели оснащены полочкой, на которой размещают головные уборы. Кроме того, в них имеются отделения, предназначенные для зонтов. Подобные вешалки подходят как для прихожих в жилых домах, так и для офисных помещений. Они отличаются определенной устойчивостью. Отдельные модели могут напоминать турник, а есть вешалки в виде стойки, на которой размещены крючки. Существуют складные модели – достаточно мобильные. Дизайн вешалок такого типа весьма разнообразен. Их можно подобрать под любой интерьер.

Вешалки настенные достаточно распространены. Основное отличие заключается в их креплении к стене. Существуют как простые вешалки-перекладины, имеющие крючки, так и полки, на которых хранятся шляпы и другие предметы гардероба, им подобные. Оформление бывает разным. К примеру, вешалка может быть создана в виде дерева, ветки которого служат приспособлениями для развешивания пальто. Или же вешалка может быть в виде штанги. У отдельных моделей крючки могут складываться.

Вешалки также могут быть подвесными. Монтаж их осуществляется к плите перекрытия – в тех помещениях, где отсутствуют подвесные потолки.

Вешалка совмещается и с другими предметами интерьера – такими, как зеркала, часы, бра и т. д. Вешалка в виде манекена также позволяет продлить срок пользования одеждой.

Таким образом, вариантов вешалок для одежды достаточно – можно без труда подобрать наиболее подходящую модель.

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