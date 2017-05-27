Первое что бросается в квартире или в доме– это входная дверь, вот почему к выбору входной двери следует походить ответственно. Входная дверь должна быть стильной, качественной и прочной. Ведь входная дверь выполняет не только эстетическую функцию, но еще и защищает безопасность жильцов дома. Перед тем, как купить входные двери, нужно учитывать такие факторы, как:

материал;

надежность личинки замка;

размеры двери;

цвет, дизайн и т.д.

Сегодня производители предлагают двери самых разных форм, цветов и дизайнерских решений. Благодаря современным технологиям и материалам можно реализовать любые, даже самые необычные идеи. Перейдя по ссылке https://vist.kiev.ua можно подобрать различные входные двери. Двери отличаются не только по дизайну, но и по материалу изготовления.

По материалу входные двери бывают:

алюминиевыми;

пластиковыми;

металлическими;

деревянными;

стеклянными.

Самыми надежными и прочными считаются двери, изготовленные из металла, поэтому многочисленные владельцы загородных домов выбирают именно металлические входные двери. По популярности второе место занимают деревянные входные двери. Дерево натуральный, экологический чистый материал, которое может стать отличной защитой дома. Самыми дорогими деревянными дверями считаются двери из дуба. Такие двери идеально вписываются в любую обстановку, а также могут многое рассказать о вкусе и статусе владельца дома.

Пластиковые, алюминиевые или стеклянные виды входных дверей, как правило, не применяют в частном строительстве. Например, стеклянные двери очень часто применяют в торговых центрах, офисных помещениях, бизнес-центрах и т.д. Они способны придать любому помещению оригинальный внешний вид.

Входные двери отличаются также по назначению. По своему назначению такие двери бывают противопожарными, противоударными, герметичными, шумоизоляционными и т.д. Ну, а по способу открывания, входные двери разделяются на распашные и раздвижные типы. При выборе входных дверей нужно учитывать все эти особенности и характеристики каждого вида.