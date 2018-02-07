Виды женского нижнего белья

В наше время, с каждым годом, появляется новое современное недорогое женское бельё, и расширяется его классификация. В прошлый век его классификация состояла из:

•Трусов;

•Бюстгальтеров;

•Комбинации;

•Ночных сорочек.

Сегодня же можно запутаться в видах, одних лишь трусиков.

Всё женское бельё можно разделить на:

•«Бандо» – в переводе на русский язык означает «полоса». Это изделие представляет собой лоскут мягкой или эластичной ткани, который туго обёрнут вокруг груди, зачастую без бретелек с застёжкой сзади. В этом нижнем белье вшиты косточки по бокам;

•Боди является разновидностью белья, которое облегает тело. Боди способно фиксировать одежду и сохранять линию талии;

•Грация относится к утягивающему белью, и отличается от бюстье, своей длиной. Грация бывает с трусами, бриджами и шортами;

•Бюстье — это бельё является одной из разновидностей женского белья. Предназначается оно для увеличения бюста за счёт утяжки живота. Кроме этого оно формирует линию талии. Это происходит потому, что под грудью имеются косточки, а также они вшиты и по бокам.

•Корсаж имеет исключительно декоративные функции;

•Корсет служит для того, чтобы женщина могла изменить свою форму тела. Он состоит из плотного каркаса, который способен утягивать фигуру. Его иногда используют в медицинских целях при заболевании позвоночника. Корсет оказывает помощь спине, чтобы она держалась ровно, за счёт втягивания живота, сужении талии и приподнятой груди. Корсеты выпускают со шнуровкой или с крючками. Шьют их зачастую из кожи или саржи. Сам корсет изготовляют в основном из пластика, но иногда для изготовления идёт сталь;

•Чулки являются обтягивающей одеждой для ног;

•Пояс для поддержания чулок. Его носят на талии, слегка её, корректируя;

•Трусы — это один из базовых предметов женского гардероба. На их пошив используются различные материалы. У них есть несколько разновидностей, к которым относят:

1.Трусы-шорты.

2.Слип.

3.Стринги.

4.G-стринги.

5.Y-стринги.

6.Т-стринги.

7.С-стринги.

8.Танга.

9.Тонг.

•Панталоны — это предмет женского белья, представляющий укороченные штаны до колен. Они могут предназначаться для корректировки ягодиц или для утепления в зимний период времени.

•Майка используется для уменьшения прозрачности верхней одежды или защиты от холода.

Кроме этого белья существует такие виды, как:

•топ,

•комбинация,

•неглиже,

•сорочка,

• пеньюар,

•ночная рубашка,

•халат.