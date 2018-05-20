Вредно ли сидение в автокресле для ребенка

mavit
Автор: mavit Май 20, 2018 04:54

Вредно ли сидение в автокресле для ребенка

Согласно действующему законодательству, уже первая поездка новорожденного домой из родильного дома должна происходить не на руках у счастливой мамы, а в специальном автомобильном кресле или автолюльке. Для перевозки малышей в автомобилях производители предлагают различные автокресла, группа которых зависит от возраста и веса ребенка.

Например, для малышей от рождения до 6 месяцев предназначены автолюльки, устанавливать которые следует перпендикулярно движению автомобиля. Специальная конструкция позволяет совсем маленькому пассажиру комфортно себя чувствовать в поездках.

Существует мнение, что использование с рождения автокресел других категорий грозит проблемами в будущем. Но вредно ли сидение в автокресле для ребенка в той степени, чтобы отказаться от него?

Давайте разберемся. Малыш, находясь в автокресле, принимает неправильное положение. Конструкция автокресел групп 1+ не позволяет ребенку принимать горизонтальное положение, в котором он должен находиться до 6 месяцев.

Тазовые кости и позвоночник при неправильной перевозке малыша, испытывают не соответствующие возрасту нагрузки, принимая неправильное положение. Педиатры не рекомендуют сажать ребенка до 6-7 месяцев, а конструкция автокресел предусматривает то, что малыш в нем занимает сидячее положение. Что уже не правильно. Это негативно скажется на формировании хрупкого детского организма в будущем.

Не подойдет для перевозки новорожденных в автомобилях и переноски, которые есть в комплектации большинства моделей колясок — трансформеров. Они не оснащены внутренними ремнями безопасности, использовать их нельзя.

Автокресла группы 0+ можно использовать более длительный срок, начиная с рождения и до года малыша. Внутри люльки-переноски оснащены пятиточечными ремнями безопасности. Также есть удобные ручки, благодаря которым можно использовать сидение не только в автомобиле, но и переносить в нем ребенка. Устанавливается подобное кресло строго против движения транспорта. Причина в том, что при резком торможении возможно возникновение «кивка» головы, грозящем смертельной опасностью для хрупкой шеи и позвоночника малыша.

Взрослея и приобретая новые навыки, ребенок сможет без вреда для здоровья находиться в автокреслах групп 1+. А уже с 7 летнего возраста специальные устройства станут не нужны, при перевозке ребенка на заднем сидении понадобится только ремень безопасности, которым оснащены все современные авто.

Берегите своих детей, не экономьте на их здоровья. Приобретайте автокресла согласно возрасту малыша. Безопасность и здоровье ваших детей зависят только от вас.

Источник: http://www.grudnichokmed.ru/

Читайте также

mavit
Автор: mavit Май 20, 2018 04:54
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Denis

    Denis

    Но почему бы не использовать тут возможности полного привода Рено вкупе с вполне взрослым дорожным просветом? Лесные дороги, которые местные…

    Читать статью
  • Илюхин

    Илюхин

    Скажите, вот у меня эмаль потрескана причем не чуть-чуть, в зеркало видно отчетливо, такая процедура не ухудшит состояние эмали? Не…

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Дельные советы, казалось бы знаешь всё по отдельности, но всегда игнорируешь их :)

    Читать статью
  • Dima

    Dima

    Но почему бы не использовать тут возможности полного привода Рено вкупе с вполне взрослым дорожным просветом? Лесные дороги, которые местные…

    Читать статью
  • Аполлинария

    Аполлинария

    Здравствуйте,с какого числа набор на 2018-2019 год?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии