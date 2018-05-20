Согласно действующему законодательству, уже первая поездка новорожденного домой из родильного дома должна происходить не на руках у счастливой мамы, а в специальном автомобильном кресле или автолюльке. Для перевозки малышей в автомобилях производители предлагают различные автокресла, группа которых зависит от возраста и веса ребенка.

Например, для малышей от рождения до 6 месяцев предназначены автолюльки, устанавливать которые следует перпендикулярно движению автомобиля. Специальная конструкция позволяет совсем маленькому пассажиру комфортно себя чувствовать в поездках.

Существует мнение, что использование с рождения автокресел других категорий грозит проблемами в будущем. Но вредно ли сидение в автокресле для ребенка в той степени, чтобы отказаться от него?

Давайте разберемся. Малыш, находясь в автокресле, принимает неправильное положение. Конструкция автокресел групп 1+ не позволяет ребенку принимать горизонтальное положение, в котором он должен находиться до 6 месяцев.

Тазовые кости и позвоночник при неправильной перевозке малыша, испытывают не соответствующие возрасту нагрузки, принимая неправильное положение. Педиатры не рекомендуют сажать ребенка до 6-7 месяцев, а конструкция автокресел предусматривает то, что малыш в нем занимает сидячее положение. Что уже не правильно. Это негативно скажется на формировании хрупкого детского организма в будущем.

Не подойдет для перевозки новорожденных в автомобилях и переноски, которые есть в комплектации большинства моделей колясок — трансформеров. Они не оснащены внутренними ремнями безопасности, использовать их нельзя.

Автокресла группы 0+ можно использовать более длительный срок, начиная с рождения и до года малыша. Внутри люльки-переноски оснащены пятиточечными ремнями безопасности. Также есть удобные ручки, благодаря которым можно использовать сидение не только в автомобиле, но и переносить в нем ребенка. Устанавливается подобное кресло строго против движения транспорта. Причина в том, что при резком торможении возможно возникновение «кивка» головы, грозящем смертельной опасностью для хрупкой шеи и позвоночника малыша.

Взрослея и приобретая новые навыки, ребенок сможет без вреда для здоровья находиться в автокреслах групп 1+. А уже с 7 летнего возраста специальные устройства станут не нужны, при перевозке ребенка на заднем сидении понадобится только ремень безопасности, которым оснащены все современные авто.

Берегите своих детей, не экономьте на их здоровья. Приобретайте автокресла согласно возрасту малыша. Безопасность и здоровье ваших детей зависят только от вас.

Источник: http://www.grudnichokmed.ru/