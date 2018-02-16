Всё, что тебе нужно знать об окрашивании бровей хной

Окрашиваем брови хной с идеальным результатом.

Покраска бровей хной — довольно таки востребованная и относительно недорогая процедура, которая позволит значительно укоротить время нанесения макияжа с утра.

Согласитесь, ведь каждая из нас хочет выглядеть сногсшибательно, уделив при этом небольшое количество времени внешнему виду. А окрашивание хной как раз таки та процедура, которая сократит так же количество декоративной косметики на нашем лице.

Эффект окрашивания заметен на протяжении 1-3 недель с момента покраски (в зависимости от качества используемого продукта). Однако стоит учитывать ряд нюансов, если уже решились на покраску именно хной. Один из таковых, что не вся краска безвредная, а уж так, то и полезная для бровей и нашей кожи.

Плюсы и минусы использования хны вместо обычных карандашей для бровей/красок:

Хна для бровей имеет множество преимуществ, которые значительно превозносят её, сравнительно с другими продуктами;

Хна абсолютно безвредна и безопасна для бровей и кожи вокруг них. Дело в том, что это натуральный, природный компонент, который по своей природе не может быть вредным (при условии качественности продукта);

Результат заметен сразу. Бровки практически после процедуры становятся насыщенного цвета, за счет чего становятся более запоминающимися, выразительными и привлекающими взгляды;

Разнообразие цвета, что дает возможность выбрать оттенок, который будет к лицу именно вам. Есть заблуждение, что хна бывает только рыжей или давать «рыжину» после покраски. Благо, технически возможно получать различные тона и полутона;

Хна настолько хороша, что позволяет получить не только красивый и насыщенный, но и натуральный оттенок, а так же позволяет улучшить структуру и общий вид волоса: укрепить его, придать гибкость, сделать здоровым, блестящим и ухоженным. И это в тот момент, когда химозная краска для бровей способна произвести обратный эффект, так как значительно ухудшает состояние волоса;

Процедура покраски довольно таки простая. Настолько, что её возможно проводить в домашних условиях самой. Для этого потребуется только набор несложных инструментов и средств;

Огромным плюсом есть то, что хна по своей специфике и природе абсолютно безопасна и безвредна для кожи человека. А это значит, что даже закрывая глаза на то, что она может сразу, скажем так, не стереться с кожи, оставаясь пигментными пятнами, будет безопасной. Из этого вытекает тот факт, что даже беременные девушки/женщины, кормящие мамы или будь то аллергики могут производить покраску басмой и не волноваться за последствия.

Перейдем к минусам. Они, конечно, есть, но незначительные по сравнению с результатом, который мы получим после процедуры окрашивания хной:

Продолжительность процедуры. Как известно, ненатуральную краску, как правило, оставляют на бровях не меньше, чем на пятнадцать- двадцать минут. В тот момент как для получения желаемого эффекта от хны, нужно как минимум в 2 раза дольше держать её на бровях;

Как уже упоминалось выше, стойкость хны неслабо уступает современным химическим окрашиванием. Статистика такова, что обычно эффект от покраски держится максимум три- четыре недели. Вместе с тем из каждого правила есть исключение, а иногда не одно. Вместе этим, довольно- таки хорошим, показателем стойкости, краска начинает вымываться уже через две недели после покраски. А это значит, что процедуру покраски следует провести повторно, а иначе цвет становится тусклым и малопривлекательным.

Так же существует риск развития аллергической реакции. Такое у девушек наблюдается не часто, но это не мало важный момент, на который так же стоит обратить внимание.

Теперь, зная все плюсы и минусы можно говорить непосредственно о самом процессе окрашивания хной, ведь есть такие моменты, которыми не стоит пренебрегать.

Для начала — хорошо очистим кожу. Это значит убрать весь макияж, если он присутствовал. Перед процедурой брови нужно подготовить. Они должны быть абсолютно чистыми, дабы хна смогла «пробраться» в структуру самого волоса.

В процессе приготовления хны нет ничего необычного и сверхнового, чтоб могла не знать современная девушка. Но стоит обратить на это внимание. И так: небольшое количество порошка разбавляется крутым кипятком до консистенции жирной сметаны. Обычно мастер использует несколько грамм порошка хны, чего более чем достаточно для окрашивания. При желании можно добавить басму, чтоб получить оттенок посветлее.

После того, как называемая кашица готова, хна аккуратно накладывается/промазывается на брови так, чтоб их линия была четкой. Бровки оформляем симметрично по возможности и умениям. По желанию можно намного выйти за контур натуральных бровей. Процедура идентична с нашей каждодневной, когда мы с утра «подкрашиваем» свои брови, стараясь как можно аккуратнее и четче выделить их, чтоб макияж был завершенным и смотрелся ярче.

Важно также правильно оформить бровь. То есть её построение (можно начертить их белым карандашом или тенями, чтобы предугадать конечный результат и чтоб не было асимметричности).

Суть последнего этапа заключается в том, чтоб оставить бровки на несколько минут, дабы краска хорошо впиталась в волоски и в кожу. По истечению 15-20 минут хну можно стирать, используя при этом ватный диск, вымоченный в мицелярной воде или средством для демакияжа. В завершение следует протереть накрашенные брови, чтобы на свободных местах не оставалось неровного контура.

Именно покраска хной дает тот эффект «натуральности», к которому сейчас стремятся, если не большинство девушек, то многие из них. Для прекрасного пола это идеальный вариант экономии времени и денег. И пускай говорят, что на себе экономить нельзя, но тут вы уж точно не прогадаете.

Источник: https://aasha.com.ua