Выбираем межкомнатную дверь: простые советы

На данный момент существует большое количество стильных межкомнатных дверей, которые прекрасно впишутся в любой интерьер. Следует сказать, что кроме внешнего вида дверей, необходимо обращать внимание на их технические особенности. Ведь от них будет зависеть долговечность изделия.

Следует предварительно определиться с материалом, типом открывания дверей и их дизайном.

Перед приобретением любых межкомнатных дверей необходимо сделать замеры дверного проёма.

Не нужно забывать об их стоимости, что является очень важным моментом при покупке.

Любые межкомнатные двери должны иметь хороший уровень звукоизоляции, а также быть стойкими к влаге и механическим повреждениям.

Следует знать, что качественной дверью считается то изделие, которое было сделано из натурального материала и имеет безопасное для человеческого здоровья покрытие.

Если речь идет о натуральном дереве, то о качестве изделия можно судить не только по отполированной поверхности, но и по всевозможным пятнам, вкраплениям и однородности цвета. Кроме того, перед покупкой обратите внимание на структуру дерева, поскольку достаточно часто недобросовестные изготовители дверей стараются скрыть имеющиеся дефекты при помощи излишней тонировки полотна.

Варианты материалов для изготовления дверных полотен: дерево, мдф, стекло, пластик и др. Остановимся на самых распространенных. И разберемся, в чем же преимущества того или иного материала.

Какие межкомнатные двери выбрать: МДФ или дерево?

Многие покупатели, не вникая в особенности изготовления, сделают выбор в пользу деревянных полотен. Однако, это не всегда оправданное решение. Все дело в том, что деревянные двери требуют особого ухода и определенных условий к содержанию. Они не терпят перепадов температуры и влажности.

Опытные специалисты утверждают, что при изготовлении деревянных дверей самые большие затраты денежных средств уходят на покупку качественных лакокрасочных изделий. Следовательно, можно сделать вывод, что производители будут пытаться сэкономить за счёт использования более дешёвого лака, способного навредить человеческому организму.

Определить качество лака будет довольно просто. Необходимо ногтем надавить на дверь и посмотреть, если след останется, то значит, производители использовали лак низкого качества. Поскольку после этих манипуляций на межкомнатной двери вообще не должно остаться следа. Помимо этого, не должно быть зазоров в местах соединения багетов и рамок.

Разумеется, стоимость натурального дерева в разы превышает МДФ. Внешне деревянные полотна действительно смотрятся весьма декоративно, но чтобы сохранить эту красоту, необходимо соблюдать очень высокие требования по обслуживанию.

Если вы решили купить дорогостоящие белые двери, убедитесь, что в сертификате указано об использовании ценных пород древесины при изготовлении данной двери. В качестве материала может быть применено красное дерево, бук или вишня.

Менее дорогостоящими считаются двери, выполненные из хвойных пород, но такой материал считается не устойчивым к влаге. Лучше всего приобрести межкомнатное изделие, сделанное из шпона. Эти двери долговечные, влагостойкие и способны сохранить свой первоначальный вид на протяжении многих лет.

Совсем другая ситуация складывается с МДФ покрытиями. Здесь и критерии выбора будут несколько отличаться.

Межкомнатные двери из МДФ:

не деформируются от перепадов температуры или влажности;

абсолютно экологичны;

имеют декоративное покрытие, которое полностью идентично натуральному дереву;

в разы дешевле деревянных полотен;

элементарны в уходе, не требует специальных средств;

позволяют воплотить самые смелые дизайнерские задумки.

Это далеко не все преимущества. Более подробно о межкомнатных дверях МДФ вы можете узнать, перейдя по ссылке: http://citydok.com.ua/dveri/mezhkomnatnye-dveri/