Выбираем волосы для наращивания правильно!

Как подобрать волосы для наращивания – вопрос девушек, которые хотят изменить свой образ, сделать красивую, роскошную прическу. Успех результата зависит от качества выбранных «материалов» — они должны максимально подходить по структуре к натуральным.

Какие волосы для наращивания лучше всего

Подозрительно низкая цена – первое, что должно отпугнуть потенциальных клиенток салонов красоты. Хорошие, качественные волосы для наращивания всегда стоят достаточно дорого. Но в результате девушка получает красивую, максимально стойкую прическу на долгое время. Важно, чтобы собственные натуральные волосы во всех параметрах сочетались с донорским – по структуре, цвету, малейшим оттенкам.

Органичность – вот главный критерий подбора правильных прядей. Современные салоны предлагают следующие разновидности:

славянские волосы – наиболее приемлемый для украинок вариант. Их мягкость и шелковистость идеально подходят девушкам славянской внешности. Славянский срез волос подходит практически к любой структуре и цвету;

азиатский вариант стоит недорого, но подходит далеко не всем. Волосы отличаются достаточной жесткостью, путанностью. На многих украинках подобные волосы смотрятся неаккуратно;

европейская разновидность волос «недолговечна». Покрытые спецраствором, они сохраняют блеск, мягкость и упругость, но через некоторое время теряют качества;

южнорусские волосы отличаются прекрасной густотой, они толстые и объемные.

Славянские – волосы люкс, то есть максимально подходят девушкам-украинкам. Они отличаются здоровой структурой, отменным цветом, блеском, легкостью и шелковистостью. Красивые волосы славянок – явление достаточно дорогостоящее. Но именно такие срезы дают ощущение максимальной гармоничности прически.

Как правильно подобрать донорские волосы

Какие волосы для наращивания вам выбрать – подскажет специалист-парикмахер. Но есть несколько универсальных советов:

первое, что нужно учитывать, — цена. Запомните, что наращиваемые качественные волосы не могут стоить дешево. Недорогие срезы «подарят» вам только дискомфорт, неудобство, а прическа будет смотреться не очень привлекательно;

обращаем также внимание и на структуру волос. Мягкость и гладкость, шелковистость и неплохой объем – вот главные критерия качественных срезов. Конечно, и жесткие азиатские можно подправить, но зачастую игра не стоит свеч;

для девушек с жидкими волосами следует подбирать большее количество прядей, чтобы прическа смотрелась объемной, роскошной.

Но все это лишь универсальные рекомендации. Для успешного результата подобрать волосы поможет только профессиональный мастер. Например, Иванна Фарисей – опытный специалист, который посоветует оптимальный объем прядей, структуру волоса. Несмотря на достаточно высокую цену славянских срезов, итоговый результат будет максимально естественным. Кроме того, славянский тип волос выдерживает намного больше дополнительных коррекций.

В Киеве множество салонов, предлагающих услуги наращивания волос. Но не все справляются с поставленными задачами. Кому-то не хватает опыта, где-то неподходящее оборудование, некоторые же салоны предлагают не очень качественные срезы.

Доверяйте свои прически только профессионалам!