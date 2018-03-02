Выбор качественного текстиля для детей

Маленькие дети достаточно много времени проводят во сне, поэтому желание родителей сделать это место для ребенка красивым и удобным понятно. Однако, кроме красоты и удобства постельные материалы должны быть безопасными и максимально натуральными, чтобы ребенок, контактируя с постельным бельем, не испытывал симптомов аллергии или каких-либо дерматитов.

Оборудование детской кровати

Стандартная детская кроватка предполагает использование таких же наборов постельных принадлежностей, что и у взрослых, но с отличными в меньшую сторону размерами. Иногда комплект укомплектовывают специальным балдахином для детских кроваток, а также бортиками. Эти предметы защищают ребенка, балдахин от мошек в доме, если это летнее время. А также от пыли, а бортики нужны для защиты от стенок кроватки, если ребенок активно машет ручками.

Выбирая детское постельное белье, важно обращать внимание на определённые показатели, которые будут гарантировать качественность изделия. К ним относят:

Состав используемой для пошива ткани. Для детских изделий лучше, если состав будет полностью натуральным, таким образом можно избежать аллергии. Комфортность материала также должна быть на высоте. Материал должен быть приятным на ощупь, лучше гладким и без начесов, чтобы волокна от него не попали ребенку в рот. Желательно применять материалы, хорошо пропускающие воздух, например, детское одеяло лучше использовать из ваты, оно достаточно теплое, хорошо греет ребенка, но при этом не вызывает интенсивного потоотделения.

Для постельного белья лучше выбирать материалы, которые способны не деформироваться от множества стирок. Как правила, Детские изделия стирают достаточно часто и на высоких температурах, поэтому материал белья важно отслеживать. Обычно, применяется бязевое или перкалевое белье. Ранее был популярен ситец, но этот материал сильно выцветает, а также теряет волокна при стирке, что делает изделие и без тонким.

Для новорождённого ребенка лучше выбирать детские изделия без ярких цветов, ведь это предполагает использование красителя, а также без различных вставок, ведь нежная кожа младенца может пораниться о различные вставки. Лучше использовать более натуральные материалы однотонного светлого оттенка. К выбору матрасов, подушек и одеял также нужно отнестись с вниманием, ведь ребенок проводит в кровати достаточно много времени.