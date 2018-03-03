Выбор освещения для дома: особенности потолочных светодиодных панелей

Если квартира оформляется в современном стиле, то важно этот стиль выдерживать во всех элементах. Это относится и к осветительным приборам. Если рассматривать наиболее быстроразвивающиеся сегменты в области светодиодного освещения помещений, то особняком будут стоять светодиодные панели – встретить их можно и в коммерческих помещениях, и в квартире.

Отсюда вытекает и их главная особенность, заключающаяся в универсальности. За счет использования потолочных панелей можно сделать акцент на вывеске в торговом центре, кафе или магазине.

Плюсы панелей

Светодиодные лампы для дома принято приобретать потому, что они позволяют экономить электроэнергию, но при этом на качестве освещения такая экономия никак не скажется. Этим же качеством может похвастаться и светодиодная панель, но в первую очередь нужно отметить дизайн подобных панелей. Никаких лишних элементов там нет, есть ощущение законченности изделия. Изделия одинаково хорошо смотрятся, в независимости от того, является ли панель встроенной или же она была закреплена на подвесе. Есть много вариантов по части размеров панели, что позволяет осветить любую зону в помещении.

Также можно сказать о таких преимуществах панелей, как:

Простота монтажа. Есть сверхтонкие потолочные светодиодные панели, которые можно установить и в очень узкий просвет. В остальных ситуациях можно использовать панели с размером 600х600 или больше. Из-за низкой рабочей температуры, равной 45 градусам, можно не опасаться перегрева рабочей поверхности. Качество освещения помещения. Точечных, слишком ярких или других неприятных для восприятия источников у панели нет. Полученное освещение можно сравнить с дневным светом. Если грамотно расставить панели, то можно будет получить почти полное отсутствие теней. Полное отсутствие вредных веществ и выделений ультрафиолетового или инфракрасного излучения. Разбить такую панель нельзя, так как бьющихся частей там просто нет.

Покупая светодиодную панель, можно подобрать оптимальную для себя цветовую температуру, индекс цветопередачи, соответственно, в этом плане светодиодную панель можно сопоставить с другими видами светодиодных ламп. Важно грамотно подобрать теплоту освещения. Теплые оттенки имеют температуру от 1700 до 3000 К, все что больше этого показателя, будет давать холодный белый свет. Что касается мощности ламп, то для дома будет достаточно использовать 10 ваттные лампы – по количеству света, они равны 75 ваттным лампам накаливания. Хорошо, если у лампы можно будет регулировать уровень подачи света. Также могут встречаться лампы, которые имеют опцию отражения темного света.Подобные панели характеризуются достаточно высокой ценой и частичным снижением светового потока из-за технических особенностей изделия.