Выбор стеллажа для детской комнаты

Компания Инфанция сотрудничает только с проверенными изготовителями. При производстве используются передовые европейские технологии с применением немецкой и итальянской фурнитуры.

Каждая модель имеет массу преимуществ:

соответствие европейским стандартам качества и экологичности;

многофункциональность, практичность и надежность;

разнообразие расцветок и дизайна (наличие моделей с фотопечатью и рисунком).

Стеллажи в детскую комнату отличаются хорошей износостойкостью, долго служат. Изделия изготовлены из МДФ и ЛДСП, соответствующих строгим европейским экологическим нормам. Конструкции со временем не деформируются, не расслаиваются, не выцветают. Благодаря специальному лаку на поверхности с фасада легко убираются загрязнения. Полки стеллажа достаточно прочные выдерживают повышенные нагрузки.

В каталоге представлено несколько расцветок мебели в детскую. При изготовлении используют краску и лак с безопасным составом без вредных примесей. Infanzia – это лучшая мебель для вашего ребенка, исходя из экологических показателей и безопасности.

Как правильно выбрать стеллаж?

При выборе стеллажа следует учитывать следующие критерии:

размеры (высота, длина, ширина);

тип наполнения;

назначение.

На сайте представлено многообразие размеров. Родителям несложно выбрать подходящий вариант, который гармонично впишется в маленькую или просторную комнату. Габариты должны соответствовать ребенку, чтобы ему было удобно достать игрушку, книжку. В разделе представлены маленькие, невысокие варианты специально для детей-дошкольников.

Тип наполнения и конструкции разный. Выделяют прямые (корпусные) и угловые модели. Наполнение мебели включает:

полки разной вместительности;

выдвижные ящики;

шкафчики с распашными или раздвижными дверцами.

По назначению стеллажи делятся на:

книжные;

игровые;

универсальные.

В разделе предложены компактные модели для комнаты новорожденных с оптимальным количеством полок и ящиков. Детям-дошкольникам, которые много играют, выбирают стеллаж для игрушек с разнообразным наполнением. Изделие предусматривает размещение разных типов игрушек, а также книг и раскрасок.

Для школьников и подростков подходят книжные типы. Чтобы использоваться пространство в небольшом помещении рационально, выбирают универсальную модель. Такой тип имеет разнообразное наполнение, позволяющее хранить игрушки, книги, технику, одежду и белье.

Интернет-магазин Infancia понравится родителям высокими эксплуатационными возможностями, а детям – красивым дизайном.

На страницах сайта можно купить стеллаж в детскую комнату по приемлемой стоимости. В каталоге представлено много моделей в классическом и современном дизайне. Они гармонично дополнят интерьер детской комнаты и сделают его многофункциональным.