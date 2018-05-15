Выхлопная система автомобиля: принцип работы
Любой автомобиль нуждается в обслуживании, поэтому следует знать о его устройстве, принципах работы и починки тех или иных узлов. В частности, нужно иметь представление о том, как выполняется обслуживание выхлопных систем профессионально.
При недостатке знаний или опыта, если есть возможность, можно обратиться к специалистам и выполнить ремонт выхлопных систем в Кунцево профессионально.
Для понимания принципа работы предлагается, сначала, ознакомиться с устройством выхлопной системы, состоящей из таких элементов:
- «Штаны» (приемная труба).
- Выхлопная труба.
- Резонатор (глушитель, находящийся спереди).
- Глушитель.
- Катализатор (нейтрализатор).
- Лямбда-зонд.
Теперь будет проще понять принцип работы выхлопной трубы, заключающийся в том, что сначала выхлопные газы из такого элемента, как коллектор, переходят в «штаны», т.е приемную трубу. Далее, между ней и катализатором должен стоять первый лямбда-зонд, считывающий состав смеси.
Этап 2 в работе выхлопной системы
Когда состав смеси считан, она попадает в катализатор. В нём происходит процесс быстрой очистки и впитывания вредного для природы вещества.
Этап 3
На выходе из самого катализатора ставится второй лямбда-зонд, который должен проверить очистку газов. На следующем этапа устанавливается резонатор. Это первый глушитель с небольшой мощностью, который уже заглушает звуки, производимые движением газов.
Предпоследний этап: работа глушителя
Здесь происходит максимальное подавление шума через различные конструкции.
Последний этап
Конечным элементом, имеющимся на пути у выхлопного газа является маленький патрубок. По нему газ идёт в окружающую среду.
Это есть экостандарт. Выхлопная система ранних образцов не включает в состав катализатор и любую лямбду-зонда.
Особенности работы выхлопной системы
Глушитель не только подавляет шум. Известно, что нейтрализатор в системе очищает газы до порога нормативных показателей, которые указаны в правилах, законе страны. Выбросов в атмосферу становятся меньше и становится экологичнее.
Мощность двигателя направлена на то, чтобы выхлопной газ прошёл по выхлопной системе. В целом, подавление внутреннего звука происходит за счёт созданного глушителем препятствия.
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