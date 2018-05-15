Выхлопная система автомобиля: принцип работы

Любой автомобиль нуждается в обслуживании, поэтому следует знать о его устройстве, принципах работы и починки тех или иных узлов. В частности, нужно иметь представление о том, как выполняется обслуживание выхлопных систем профессионально.

При недостатке знаний или опыта, если есть возможность, можно обратиться к специалистам и выполнить ремонт выхлопных систем в Кунцево профессионально.

Для понимания принципа работы предлагается, сначала, ознакомиться с устройством выхлопной системы, состоящей из таких элементов:

«Штаны» (приемная труба).

Выхлопная труба.

Резонатор (глушитель, находящийся спереди).

Глушитель.

Катализатор (нейтрализатор).

Лямбда-зонд.

Теперь будет проще понять принцип работы выхлопной трубы, заключающийся в том, что сначала выхлопные газы из такого элемента, как коллектор, переходят в «штаны», т.е приемную трубу. Далее, между ней и катализатором должен стоять первый лямбда-зонд, считывающий состав смеси.

Этап 2 в работе выхлопной системы

Когда состав смеси считан, она попадает в катализатор. В нём происходит процесс быстрой очистки и впитывания вредного для природы вещества.

Этап 3

На выходе из самого катализатора ставится второй лямбда-зонд, который должен проверить очистку газов. На следующем этапа устанавливается резонатор. Это первый глушитель с небольшой мощностью, который уже заглушает звуки, производимые движением газов.

Предпоследний этап: работа глушителя

Здесь происходит максимальное подавление шума через различные конструкции.

Последний этап

Конечным элементом, имеющимся на пути у выхлопного газа является маленький патрубок. По нему газ идёт в окружающую среду.

Это есть экостандарт. Выхлопная система ранних образцов не включает в состав катализатор и любую лямбду-зонда.

Особенности работы выхлопной системы

Глушитель не только подавляет шум. Известно, что нейтрализатор в системе очищает газы до порога нормативных показателей, которые указаны в правилах, законе страны. Выбросов в атмосферу становятся меньше и становится экологичнее.

Мощность двигателя направлена на то, чтобы выхлопной газ прошёл по выхлопной системе. В целом, подавление внутреннего звука происходит за счёт созданного глушителем препятствия.