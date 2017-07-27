Яркий Дизайн Интерьера для Вашего Настроения

Немного Италии в кабинете

Поведение человека, его настроение и даже работоспособность нередко зависят от того, что его окружает. Согласитесь, унылые бесцветные стены и обстановка вокруг к улыбкам не располагают.

Сегодня правильное обустройство офиса основывается на разработках и исследованиях компаний многих стран мира.

Например, дизайн интерьера в Брянске с успехом разрабатывает студия декора «Хамелеон». Компания существует уже 13 лет. И это несчастливое число ничуть не мешают росту её клиентов, ведь «Хамелеон» — региональный представитель итальянской компании Сан Марко, которая известна своими элитными отделочными материалами.

Брянские дизайнеры предлагают широкий выбор декоративных покрытий:

фрески;

декоративные краски;

защитные краски;

лепной декор

венецианская штукатурка;

объемные 3D панели.

Обои в Брянске здесь тоже представлены разнообразно — от относительно простых бумажных до объёмных и текстильных.

Современные покрытия становятся всё разнообразнее и прочнее. Яркий пример тому — венецианская штукатурка.

Эффект камня

Венецианская штукатурка — покрытие на акриловой или полимерной основе с добавлением частиц естественных минералов. Добавками могут служить:

гипс;

известь;

латексная эмульсия;

песок;

мрамор и частицы других натуральных камней.

Техника нанесения этой штукатурки создаёт так называемый эффект камня — прозрачность материала высвечивает прожилки добавок, напоминающие мраморные.

Это покрытие можно окрасить в любой цвет, оно долговечно — венецианская штукатурка успешно сохраняет свои свойства до 15 лет. Причём, со временем она становится даже твёрже.

Существенное отличие этого покрытия от других — оно не отклеивается и не выцветает. После окончания срока службы его не нужно отдирать или соскабливать со стены — абсолютно ровная поверхность этой штукатурки позволяет нанести любое покрытие прямо на неё.

Венецианская штукатурка хорошо подходит для бассейнов и ванных комнат благодаря не только своеобразному «мраморному» рисунку. но и повышенной влагоустойчивости. Её можно без опасения мыть чистящими средствами. не содержащими химически активных компонентов.

Следует, правда, отметить, что это покрытие — не из дешёвых, стоимость одного кв м доходит до 200 долларов. Однако подчёркнуто изысканный стиль интерьера того наверняка стоит. Посмотрите на обновлённые стены своей комнаты или кабинета и ещё раз вспомните, что белая штукатурка «под мрамор» использовалась во многих известных европейских храмах…