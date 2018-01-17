Зачем нужен стабилизатор напряжения

mavit
Автор: mavit Январь 17, 2018 02:55

Зачем нужен стабилизатор напряжения

Современный человек привык жить с удобствами. Тяжело представить дом или квартиру без стиральной машины, холодильника, телевизора, компьютера, бойлера и другой бытовой аппаратуры. С увеличением в доме новой техники, увеличивается и нагрузка на электросеть.

Как всем известно в большинстве постсоветских построек до сих пор лежат алюминиевые провода, рассчитанные на мощность не больше 2 кВт, так как раньше не было потребности держать столько техники в доме. В следствии старая проводка не может выдержать новые нагрузки, и вольтаж иди проседает вниз или поднимается вверх, что очень критично для электротехники. К примеру если отклонение напряжения равно 20 В, то уменьшается срок службы телевизора в два раза. Для того чтобы защитить бытовой оборудование понадобиться стабилизатор напряжения для дома.

Нормализатор или регулятор вольтажа — это устройство, которое выдает на выходе стабильное напряжения в 220 В или 380 В в трехфазной сети. Состоит из атотрансформатора с медной или алюминиевой обмоткой, микропроцессора, который орценивает парметры сети, и механизма который отвечает за переключение витков обмоток трансформатора.

Сейчас на рынке присутствует широкий ассортимент прдукции для нормализации напряжения, как отечественного так и зарубежного европейского и китайского производства.

Стабилизаторы по видам

Существует четыре основных вида стабилизаторов:

  • Релейный — переключение обмотки происходит с помощью реле. Самый простой и дешевый вид.
  • Сервоприводные — большинство аппаратов производится в Китае. Выдают очень точне параметры на выходе.
  • Бесступенчатые — стабилизаторы двойного преобразования. Самые точные. Рекомендуются для высокотоычной техники которая применяется в медицине, авиации и тд.
  • Симисторные — считсаются самыми надежными, так как не имеют механических деталей. Срок службы 10-15 лет.

Выбор мощности

Перед покупкой аппарата нужно обязательно вывести сумму мощности, которая будет подключатся одновременно в есть. Это может быть холодильник, телевизор, котел отопления, компьютер. Существует не мало таблиц в интернете, в которых подробно описаны мощности каждой техники. После вывода суммы, нужно прибавить запас в 20-30%, так как не рекмоендуется использовать стабилизатор на максимальной нагрузке.

И конечно же нужно выбрать модели по фазам: 220 В или 380 В.

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mavit
Автор: mavit Январь 17, 2018 02:55
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