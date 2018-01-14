Замена замка в двери

При переезде в новую квартиру полезно заменить замок в двери. Это защитит вас от доступа старых владельцев и вселит чувство уверенности, что посторонние люди не имеют дубликатов ключей от вашего имущества. Еще некоторые веские причины для замены замка на вашей входной двери – когда были утеряны ключи, если замок сломан или не корректно работает, кто то засунул посторонний предмет в ключевую скважину.

Покупка нового замка

Чтобы заменить замок, понадобится новый взаимозаменяемый механизм, а так же некоторые инструменты: дрель, отвертка, напильник, рулетка. Задача не является сложной и не занимает много времени при наличии определенных слесарных навыков. Просто убедитесь, что приобретаете тот же самый замок, что и существующий, чтобы он входил в одни и те же отверстия без необходимости переделывания посадочных мест двери. Маркировку или производителя (Бренд) обычно можно найти на корпусе механизма с торца замка, откуда высовывается язычок или на ушке ключа. Вам нужно взять старый замок с собой в магазин, чтобы убедиться, что вы покупаете правильный бренд. Есть другой способ дистанционного подбора замка, вам нужно сделать несколько фотографий и отправить их в интернет магазин замков, там специалисты подберут и предложат вам нужные варианты. Ваш новый замок должен комплектоваться основными элементами: две дверные ручки и защелка, ответная пластина для дверной рамы. Набор также должен содержать два длинных винта и четыре коротких винта. Если заменить замок своими силами не представляется возможным, лучше обратиться к специализированному специалисту – это сэкономит ваше время и силы. Важно знать, чего ожидать когда вызываете мастера по замене замков.

Удаление старого замка

Сначала снимите старый замок двери, отвинтив дверную ручку на внутренней стороне двери. Винты могут быть затенены дверной ручкой, поэтому вам может потребоваться повернуть ручку, чтобы достичь винтов. Обе дверные ручки должны выходить из двери, когда вы снимаете винты. Затем снимите защелку на боковой кромке двери, используя отвертку, чтобы удалить винты и вытащить защелку.

Установка нового замка

Теперь возьмите новую защелку и вставьте ее в отверстие в боковой кромке двери. Защелка должна быть прикреплена в правильном направлении, с конической стороной, обращенной наружу от двери. Отрегулируйте фиксатор на месте так, чтобы часть, которая будет прикрепляться к дверным ручкам, находится в центре отверстия по обеим сторонам двери. Установите новые дверные ручки на дверцу, поместив дверную ручку с отверстиями для винтов на внутренней стороне двери. Используйте длинные гвозди, чтобы прикрепить дверные ручки к двери и два коротких винта, чтобы закрепить защелку на двери. Затяните винты так, чтобы все детали были заподлицо с дверью.

Два других коротких винта используются для крепления вашей новой ударной пластины к раме двери. Снимите существующую ударную пластину и поместите новую деталь в том же положении, что и старое. Вверните винты, и все готово. Проверьте свою установку, закрыв дверцу и убедившись, что защелка встречает фиксатор в пластине. Дверная ручка должна быть надежной, и вы можете без проблем открывать и закрывать дверь.