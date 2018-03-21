Журнал Плейбой теперь позволит заработать

Компании-разработчики игровых автоматов очень часто используют в игровом контенте полулярные бренды, фильмы и т.д. И сложно найти среди печатных изданий более популярный журнал, чем Плейбой.

Тем более, что аудитория читателей журнала и игроков онлайн-казино во многом совпадает: это независимые и любящие риск мужчины среднего возраста. Компания Microgaming, которая буквально собаку съела на исследованиях предпочтений игроков, смекнула это и купила права на разработку игривого автомата https://aplaycasino.com/ru/games/slots/MG_Playboy/demo#/. Ведь журнал и сегодня раскупают как горячие пирожки сразу после выхода – и не только благодаря изображениям красивых полуобнаженных девиц на его страницах. В журнале часто публикуют полезную и интересную информацию. Так и слот по мотивам журнала – хотя девицы и общая атмосфера разгульной жизни тут есть, но ценят и любят его игроки не только за визуальное оформление.

Описание слота

Логотипом журнала выступает всем известный стилизованный заяц. Он же является и логотипом игрового автомата, выпадая игрокам в качестве дикого символа, подменяющего другие. На роль символов в игре взяли изображения красивых полураздетых девушек с манящим взглядом, а также атрибутов «сладкой жизни» — дорогих яхт, мощных мотоциклов и изящных спорткаров. Причем символы игры анимированы, например, красавицы при появлении выигрышных комбинаций будут призывно подмигивать.

Каждый спин при максимальной ставке может принести игроку более 300 тысяч монет, а общий возврат выигрыша составляет 96,57% — это практически максимальная планка, которую устанавливают любые производители. При таком уровне возврата математическое ожидание выигрыша становится положительным.

Особенности игрового автомата

Конечно, главная его особенность – графика в стиле лакшери, а также соответствующее музыкальное и звуковое оформление. На этом фоне видим пять барабанов с возможностью выиграть в 243 вариантах. Диапазон ставок составляет от 0,3 до 37,5 кредитов, при этом максимальный мультипликатор ставки возможен в размере х7500. В качестве знака wild, как уже сказано, выступает логотип журнала. А скаттер здесь – это пачка самих журналов.

Сыграть в слот можно во многих казино, советуем обратить внимание например на Azartplay Casino online. Здесь игроку доступны не только лучшие слоты, но и акции, бонусы и турниры.