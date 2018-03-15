14 марта отмечаем день рождения Эйнштейна. История его самой знаменитой фотографии

Сегодня, 14 марта, – день рождения величайшего ученого-физика Альберта Эйнштейна. Ему исполнилось бы 139 лет. Услышав это имя, молодежь обычно вспоминает не теорию относительности, а знаменитое фото, на котором ученый задорно показывает язык. Сам Эйнштейн очень любил этот снимок, печатал его во многих экземплярах и рассылал как открытку своим друзьям. Кстати, знаменитое фото тоже было сделано 14 марта.

Биография Эйнштейна

Альберт Эйнштейн родился в бедной еврейской семье 14 марта 1879 года в немецком городе Ульме. Начальное образование получил в католической школе в Мюнхене. Уже ребенком увлекался чтением научной литературы. После школы он учился в гимназии, и там его считали проблемным учеником. Никаких авторитетов, кроме самой науки, у него не было. Он мог спорить с учителями. Почти ко всем предметам относился несерьезно, уважал только математику и латынь.

В 1895 году будущий великий ученый провалил экзамены в Политехникум в Цюрихе. Через год он сделал еще одну попытку и все-таки поступил. Окончив учебу, Альберт долгое время не мог устроиться на постоянную работу. Он плотно занялся наукой.

Первая его научная статья вышла в 1901 году и называлась «Следствия теории капиллярности». В 1905 году вышло три его статьи, которые перевернули научный мир. Среди этих открытий была и теория относительности. Эйнштейн фактически стал творцом теоретической физики. В тот же период он сформулировал квантовую теорию фотоэффекта и теорию броуновского движения. Позднее он работал профессором в разных университетах, был директором Физического института.

В 1921 году Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике. В 1933 году после прихода к власти Гитлера ученый уехал из Германии навсегда. До конца жизни он жил и работал в США.

Каким он был человеком?

Физик был открытым, скромным, приветливым человеком. Не отличался излишним самомнением. Умел признавать свои ошибки и заблуждения. Вспоминают, что он был рассеянным, мог появиться перед публикой в старом растянутом свитере и с растрепанной шевелюрой. Его взгляд постоянно был обращен будто бы внутрь себя – разум ученого был постоянно занят решением сложных задач. Также его характеризовали как забывчивого и непрактичного человека.

То самое фото с языком

Ту самую фотографию сделал фотограф Сейсс, и произошло это как раз 14 марта, в день рождения ученого. Шел 1952 год, Эйнштейну исполнялось 72 года. Выходит, что ровно 66 лет назад фотограф попросил ученого сделать задумчивое лицо, но тот в шутку высунул язык, показав себя не только серьезным изобретателем, но и ярким жизнерадостным человеком.

Сам физик считал эту фотографию необыкновенно удачной. Ведь ему часто тогда приписывали образ «злого гения». Очень быстро снимок стал знаменит на весь мир.