2016 год станет длиннее на секунду

К последней минуте уходящего 2016 года добавят еще секунду, и она будет длиться 61 секунду.

В нынешнем году снова назрела необходимость синхронизировать всемирное координированное время с астрономическими данными. Таким образом, компенсируется разница между сутками в системе СИ, которые составляют 86400 секунд, и реальным временем обращения Земли вокруг своей оси.

Если бы корректировки не было, то расхождение за последние 40 лет могло бы составить более 25 секунд. Именно настолько скорректировано время, начиная с 1972 года.

Часы переводят раз в один-три года, добавляя «лишнюю секунду» к 30 июня или 31 декабря.