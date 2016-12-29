2016 год станет длиннее на секунду

К последней минуте уходящего 2016 года добавят еще секунду, и она будет длиться 61 секунду.
В нынешнем году снова назрела необходимость синхронизировать всемирное координированное время с астрономическими данными. Таким образом, компенсируется разница между сутками в системе СИ, которые составляют 86400 секунд, и реальным временем обращения Земли вокруг своей оси.
Если бы корректировки не было, то расхождение за последние 40 лет могло бы составить более 25 секунд. Именно настолько скорректировано время, начиная с 1972 года.
Часы переводят раз в один-три года, добавляя «лишнюю секунду» к 30 июня или 31 декабря.
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