Свободный трийодтиронин или Т3 является биологически активной частью гормона, который синтезируется в щитовидной железе. Т3 выполняет ряд важных функций в организме. Он регулирует скорость основного и белкового обмена, способствует росту тканей, ускоряет катаболизм и выведение холестерина, стимулирует процессы повышающие уровень глюкозы в крови, усиливает действие и гормона роста, а также синтез половых гормонов.Этот гормон участвует в деятельности всех важнейших систем организма: сердечно-сосудистой, репродуктивной, пищеварительной, дыхательной и ЦНС. Его нормальный уровень важен для детей, поскольку он обеспечивает нормальный рост организма, скелета, ЦНС. Т3 свободный участвует в синтезе витамина А, способствует всасыванию в стенки кишечника витамина В12.

Показанием к проведению анализа на свободный Т3 является необходимость оценки функции щитовидной железы и для диагностики гипертиреоза, а также контроля над эффективностью его лечения.

Высокий уровень Т3 характерен при йододефиците, тиреодите, синдроме Пендреда, а также при зобе и раке щитовидной железы. Снижение синтеза Т3 наблюдается при гипотиреозе, гипофункции щитовидки, остром и подостром тиреоидите. Также низкий уровень этого гормона встречается у людей перенесших операции и тяжелые заболевания.

В женском организме концентрация трийодтиронина ниже чем у мужчин. Кроме того, нормальный уровень гормона зависит от возраста и времени года, летом его уровень снижается, а с начала осени до начала весны он вырабатывается максимально активно. Снижение синтеза Т3 характерно в период беременности.

Для получения достоверных результатов, кровь на Т3 сдают натощак, через 2 недели после отмены лекарственных препаратов. Поэтому прежде чем начать подготовку к анализу, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Не рекомендуется сдавать анализ в первые дни после рентгенологических исследований и физиотерапевтических процедур.

За несколько дней до анализа желательно ограничить потребление алкоголя, жирной и жареной пищи. Также необходимо ограничить физические и эмоциональные нагрузки.

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Перед проведением анализов обязательно проконсультируйтесь со специалистом!