35% – возможный рост урожайности сои после обработки ее семян стимулятором

Разработка барнаульских ученых, прошедшая апробацию в Алтайском крае, Казахстане и Китае, показала невиданные доныне результаты. Новый органический препарат для обработки семян обеспечивает существенный рост урожайности сельхозкультур, а особенно эффективен при выращивании сои.

Несколько лет сотрудники одной из барнаульских компаний занимались разработкой оптимальной формулы органического препарата для обработки семян. Задача состояла в том, чтобы создать препарат для щадящего протравливания грибка на семенах, образующегося при неправильном хранении. Результаты превзошли все ожидания. Обработанные семена показали не только высокую всхожесть и устойчивость к заболеваниям, но и дали весомую прибавку в урожае.

Исследования проводили на разных культурах: сое, гречихе, ячмене, пшенице.

«Сочетание обработки семян и вегетирующих растений препаратом обеспечивает существенную прибавку урожая: на пшенице до 0,21 т/га (16,0%), на ячмене – до 0,32 т/га (18,4%), на сое – до 0,43 – 0,56 т/га (26,9 – 35,0%), на гречихе – до 0,23 – 0,48 т/га (8,5 – 17,6%)» – такое заключение дал руководитель исследований эффективности применения препарата в лесостепной зоне Алтайского края Владимир Усенко.

Очевидно, что достигнутый результат имеет практическую ценность и серьёзные перспективы, в том числе для возделывания бобовых культур. Использование препарата позволит получить значительный экономический эффект, не расширяя посевной площади, а также избавит растения от грибковых и бактериальных заболеваний.

Наталья СЕДОВА