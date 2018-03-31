3D-принтеры научили печатать водой

Ученые из Китая и США разработали в лаборатории метод трехмерной печати водой. Формы, которые они создали водой внутри другой жидкости, держались по несколько часов. Изобретение может быть полезным, к примеру, при создании материалов для жидкостной электроники.

Метод 3D-печати водой внутри вязкого силиконового масла оказался успешным благодаря образованию на границе раздела двух жидкостей пленки из поверхностно-активных наночастиц. В итоге напечатанные спиралевидные и разветвленные структуры сохраняли форму несколько часов, пишет «N+1».

Образовавшиеся формы имели длину в несколько сантиметров. Толщину напечатанного водного канала можно менять в зависимости от диаметра иглы шприца, который используется для печати, или скорости потока жидкости.

Специалисты говорят, что с помощью разработанного ими метода печати можно создавать материалы для жидкостной электроники, систем молекулярного транспорта, кроме того, метод пригодится при создании микрореакторов нужной формы для проведения многофазных реакций или биологического анализа.