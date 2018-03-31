3D-принтеры научили печатать водой
Ученые из Китая и США разработали в лаборатории метод трехмерной печати водой. Формы, которые они создали водой внутри другой жидкости, держались по несколько часов. Изобретение может быть полезным, к примеру, при создании материалов для жидкостной электроники.
Метод 3D-печати водой внутри вязкого силиконового масла оказался успешным благодаря образованию на границе раздела двух жидкостей пленки из поверхностно-активных наночастиц. В итоге напечатанные спиралевидные и разветвленные структуры сохраняли форму несколько часов, пишет «N+1».
Образовавшиеся формы имели длину в несколько сантиметров. Толщину напечатанного водного канала можно менять в зависимости от диаметра иглы шприца, который используется для печати, или скорости потока жидкости.
Специалисты говорят, что с помощью разработанного ими метода печати можно создавать материалы для жидкостной электроники, систем молекулярного транспорта, кроме того, метод пригодится при создании микрореакторов нужной формы для проведения многофазных реакций или биологического анализа.
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий