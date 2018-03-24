Африканский ученый повторно «открыл» Марс

Космолог Питер Дансби из Кейптаунского университета Южно-Африканской Республики обнаружил якобы неизвестное астрономическое явление. Выяснилось, что это Марс. Исследователю за это «открытие» выдали шуточный сертификат.

Ученый вел наблюдения с помощью специального интернет-ресурса ATel, предназначенного для быстроного обмена информацией среди астрономов о новых космических явлениях, пишет Lenta.

В своем сообщении Дансби указал, что 20 марта увидел некий яркий транзиент в ночном небе вблизи Тройной туманности и туманности Лагуна. Явление отсутствовало в том месте 8 марта. Своих коллег космолог попросил определить природу объекта.

Правда, вскоре ученый понял свою ошибку и спустя 40 минут после первого оповещения сам сообщил, что транзиент оказался Марсом. Исследователь также принес извинения за неудобство.

После этого Twitter-аккаунт The Astronomer's Telegram опубликовал шуточный сертификат на имя Дансби в награду за открытие планеты. Получатель сертификата отметил, что произошедшее стало для него хорошим уроком, и нужно тщательно проверять свои выводы.