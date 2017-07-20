Айфоны будут спасать жизни по отпечаткам пальцев

Корпорация Apple запатентовала необычное нововведение, с помощью которого, оказавшись в экстренной ситуации, человек сможет легко и незаметно вызвать экстренную службу 911.
Изобретение подразумевает вызов службы через дактилоскопический датчик – система распознает отпечаток пальца владельца телефона, нужно лишь воспроизвести определенную комбинацию, похожую на разблокировку экрана. Новинка особенно пригодится, если на человека нападут грабители или другие злоумышленники.
Также смартфон сможет в нужной ситуации записать видео- и аудиофайл и блокировать доступ к личным данным пользователя, сообщает Goroday.ru.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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