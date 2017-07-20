Айфоны будут спасать жизни по отпечаткам пальцев

Корпорация Apple запатентовала необычное нововведение, с помощью которого, оказавшись в экстренной ситуации, человек сможет легко и незаметно вызвать экстренную службу 911.

Изобретение подразумевает вызов службы через дактилоскопический датчик – система распознает отпечаток пальца владельца телефона, нужно лишь воспроизвести определенную комбинацию, похожую на разблокировку экрана. Новинка особенно пригодится, если на человека нападут грабители или другие злоумышленники.

Также смартфон сможет в нужной ситуации записать видео- и аудиофайл и блокировать доступ к личным данным пользователя, сообщает Goroday.ru.