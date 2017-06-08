Аллею Ивана Ползунова открыли в «Сколково» Карлин и Вексельберг

Делегация из Алтайского края, возглавляемая губернатором Александром Карлиным, приняла участие в торжественном открытии аллеи Ивана Ползунова в Центре разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» в Москве.

В начале аллеи установили инсталляцию паровой машины Ползунова, которая стала одной из главных разработок XVIII века. Решение об открытии аллеи было принято и одобрено руководителями технопарка «Сколково» во время регионального этапа стартап-тура «Открытие инновации» в марте 2017 года в Барнауле, сообщает пресс-служба губернатора края.

Событие приурочили к Х Неделе Российского бизнеса и V Международной конференции Startup Village.

В церемонии открытия аллеи также приняли участие первый вице-премьер правительства Аркадий Дворкович, председатель комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.

Фото: altairegion22.ru